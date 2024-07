Plateforme Share-Net : un bilan annuel satisfaisant pour les membres

L’association SOS jeunesse et défis a organisé sa rencontre annuelle sur l’état de mise en œuvre de Share-Net Burkina Faso, le mardi 23 juillet 2024, à Ouagadougou.

Après une année de mise en œuvre de la plateforme Share-Net Burkina Faso, l’association SOS jeunesse et défis veut faire le point. C’est ainsi qu’elle a organisé une rencontre, le mardi 23 juillet 2024, à Ouagadougou. Le directeur exécutif de l’association, Arouna Sawadogo, a indiqué que cette session organisée avec les membres de Share-Net Burkina Faso vise à faire le bilan de mise en œuvre de la plateforme, ainsi que le bilan des activités du plan stratégique de l’organisation qui va prendre fin en 2024.

M. Sawadogo a indiqué qu’en termes d’activités, en 2023 Share-Net a pu financer plus de 10 produits de connaissances, créer 5 communautés de pratique et participer à des conférences nationales et internationales. « Nous allons échanger sur les forces et les faiblesses de Share-Net Burkina Faso afin de proposer une nouvelle orientation qui va permettre d’autonomiser la plateforme », a-t-il soutenu.

La représentante des membres de la plateforme, Saïbatou Sawadogo a remercié SOS jeunesse et défis ainsi que ses partenaires, notamment l’ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso pour leur contribution au fonctionnement de la plateforme. Le chef de coopération de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, Maarten van den Bosch, et co-fondateur de la plateforme Share-Net International a laissé entendre que le réseau vise à renforcer les liens entre les membres sur des connaissances via des bulletins d’information en ligne et des réunions thématiques sur la santé sexuelle et reproductive.

M. Bosch a félicité les membres de la plateforme pour leur mobilisation en faveur de la jeunesse. « Nous sommes unanimes que le réseautage entre les parties prenantes et la synergie d’action est la clé pour plus d’impacts au profit de nos communautés en général et nos jeunes en particulier », a-t-il souligné. Maarten van den Bosch a en outre soutenu que même si d’énormes défis restent à relever, notamment en cette période de crise sécuritaire, ils sont confiants d’être sur la bonne voie. Share-Net Burkina est une plateforme de gestion des connaissances dans le domaine de la Santé sexuelle et reproductive. Elle est hébergée par SOS jeunesse et défis et financée par les Pays-Bas. Le lancement de la plateforme au Burkina a été effectué en 2021 sous le parrainage de l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso.

Cédric BOLOUVI

(Stagiaire)