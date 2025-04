Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie officielle d’ouverture de la Ve édition de la Vitrine internationale du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO), le mardi 29 avril 2025 dans la capitale burkinabè.

La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie du Burkina Faso (FOPATH-BF) organise, du 29 avril au 3 mai 2025, la Ve édition de la Vitrine internationale du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO) sur le thème : « Quelles stratégies pour dynamiser le tourisme dans l’espace AES : enjeux et perspectives ? ». La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Le ministre chargé de la culture a indiqué que la VITHRO est un cadre de promotion qui offre une tribune privilégiée pour approfondir la réflexion stratégique et surtout nouer des partenariats entre acteurs du secteur. Pour lui, c’est aussi un lieu de promotion du patrimoine culturel, en l’occurrence le patrimoine gastronomique. Ainsi, il a exprimé sa gratitude à l’endroit des collectivités territoriales, des opérateurs économiques, des partenaires techniques, des délégations étrangères et de tous ceux qui contribuent à la promotion du tourisme.

« Je félicite l’ensemble des acteurs du secteur pour tous les efforts fournis dans le sens de la promotion du tourisme à travers les différents efforts d’investissement et l’organisation de cadres d’expression et de promotion de leur savoir-faire aussi bien au plan national qu’à l’international », a-t-il félicité. Le ministre Ouédraogo a réaffirmé la disponibilité du gouvernement burkinabè à accompagner toutes les initiatives structurantes en faveur d’un tourisme résilient, inclusif et créateur d’emplois. En outre, dans le cadre de la IIIe édition du Mois du patrimoine burkinabè, il a lancé un appel à tous les acteurs du tourisme à réinventer la culture, l’art culinaire et le tourisme car c’est là que réside le véritable trésor. Le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie du Burkina Faso (FOPATH-BF), Pierre Célestin Zoungrana, par ailleurs président du patronat des hôteliers de l’AES a confié que la Ve édition de la VITHRO a été effective à travers le lancement des activités par le ministre chargé de la culture. Il a souligné qu’au cours du festival, les cadres du ministère en charge du tourisme, les opérateurs privés du tourisme, les Ouagavillois et plusieurs de techniciens du tourisme des pays de l’AES vont animer des conférences sur le thème. Cela vise à trouver comment créer un circuit pour booster le tourisme entre les Etats de la confédération. « Plusieurs conférences seront développées en vue de trouver une issue au problème de l’hôtellerie et du tourisme qui ne fait que perdurer », a-t-il soutenu.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE