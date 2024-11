19e édition de la Semaine nationale du numérique: l’apport des FinTech au développement en question

Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a officiellement ouvert la 19e édition de la Semaine nationale du numérique, mardi 12 novembre 2024, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso organise du 12 au 15 novembre 2024, la 19e édition de la Semaine nationale du numérique (SNU), à Ouagadougou. L’ouverture officielle de l’évènement a été effectuée par le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, sur le thème : « Transformation digitale et développement économique : enjeux des Fin Tech ». A cette édition, le Mali et le Niger, des pays de l’Alliance des Etas du Sahel (AES) sont les invités spéciaux.

Des experts et participants venus des pays de l’AES, des universités du Burkina Faso, etc. devraient échanger sur des thématiques en lien avec le numérique. Selon les organisateurs, l’objectif de l’édition 2024 de la SNU est de susciter des interactions entre les acteurs de l’écosystème numérique autour de la problématique de la transformation digitale pour répondre aux exigences du contexte du Burkina Faso.

A l’entame de ces propos, le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, a mentionné que la rencontre est une plateforme qui permet aux acteurs de l’écosystème du numérique du Burkina Faso et d’ailleurs, de pourvoir échanger et réfléchir sur des thématiques d’actualité.

Elle a indiqué que le thème retenu va permettre aux experts et acteurs d’examiner l’apport des FinTech au développement socio-économique et la croissance écono-mique du Burkina Faso. Aminata Zerbo a signalé que la question du numérique ne va pas seulement concerner le Burkina Faso, mais va inclure les autres pays de l’AES qui sont des invités spéciaux.

Des recommandations attendues

En termes d’innovation, Mme Zerbo a souligné que plusieurs cadres d’échanges ont été créés pour que les acteurs puissent s’exprimer et pouvoir valoriser leur savoir-faire. A cela, elle a signifié que les panels permettront aux experts d’explorer la thématique et faire des recommandations qui sont très attendues pour le gouvernement afin de continuer l’engagement dans la transformation digitale au Burkina Faso.

Elle a remercié le comité d’organisation, les partenaires sociaux, techniques et financiers, et les sponsors pour les efforts consentis dans la tenue de l’édition. Le ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique de la République du Niger, Sidi Mohamed Raliou, a laissé entendre que l’objectif de l’AES est de fédérer tous les acteurs de l’écosystème numérique pour partager les expériences et découvrir les solutions.

Il a souhaité que les meilleures solutions par-tagées soient déployées au niveau de l’AES pour être des « solutions AES » afin de contribuer à l’émergence de l’économie numérique de l’espace communautaire. Quant au ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration du Mali, Alhamdou Ag Ilyène, il a révélé que dans le domaine du numérique, son département travail à trouver des passerelles pour satisfaire les besoins des populations. Pour lui, les FinTech vont amener les populations à avoir accès facilement à l’économie et à la finance.

« Nous voulons démocratiser le financement par le numérique afin que toutes les populations aient accès au service financier au niveau de l’ensemble de nos trois pays », a-t-il déclaré.

Boukary BONKOUNGOU

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)