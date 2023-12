25 ans de l’assassinat de Norbert Zongo: les œuvres du journaliste au centre d’un colloque

Le Centre national de presse Norbert Zongo, en collaboration avec l’université Norbert-Zongo de Koudougou (CNP-NZ) a animé une conférence de presse, le vendredi 8 décembre 2023 à Ouagadougou, pour présenter le programme de son colloque scientifique sur l’œuvre de Norbert Zongo du 13 au 15 décembre 2023 à Koudougou.

Le journaliste d’investigation Norbert Zongo, 25 ans après son assassinat, reste toujours inoubliable au sein de l’opinion publique à travers ses œuvres. Dans le souci de mettre en lumière ses œuvres, le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ), en collaboration avec l’Université Norbert-Zongo de Koudougou (UNZ) organise un colloque scientifique, du 13 au 15 décembre 2023 à Koudougou.

La présentation du déroulé du colloque a eu lieu, le vendredi 8 décembre 2023 à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse. Durant trois jours, les experts du CNP-NZ, les étudiants et le département d’histoire et archéologie de l’université Norbert-Zongo mèneront plusieurs activités. Il y a, entre autres, 115 communications en présentiel et 18 communications en ligne, des projections de films, des revue de presses sur les réalisations de Norbert Zongo, des expositions de photos d’assassinat, une visite à la famille de Norbert Zongo.

La présidente du comité d’organisation du colloque, Dr Edwige Zagré, par ailleurs maître de conférence d’histoire de l’art et directrice adjointe de l’école doctorale Lacoshs de l’UNZ, a fait savoir que le colloque sera accentué sur deux volets, un volet scientifique et un volet socio-culturel et aussi quatre thèmes ont été retenus à cet effet.

« Les témoignages sur la vie de Norbert Zongo, les productions littéraires et journalistiques, les défis de l’Afrique contemporaine, la culture et religion », a-t-elle cité. Dr Zagré a affirmé que de nombreux pays de la sous-région participeront à ce colloque en présentiel et en ligne. Elle a précisé que la cérémonie d’ouverture du colloque est prévue se tenir, le 14 décembre 2023 à 9h à l’amphi 750 places de l’université Norbert Zongo suivie toujours du reste des communications.

Le coordonnateur du CNP-NZ, Abdoulaye Diallo, a soutenu que le centre est en parfaite collaboration avec le département d’histoire et archéologie de l’UNZ. Il a salué l’initiative de ce colloque qui va permettre à l’opinion publique de mieux connaitre la vie de Norbert Zongo. Qu’est-ce que le département en histoire et archéologie de l’université Norbert-Zongo fait pour rendre justice à son patron de tutelle assassiné, il y a 25 ans ? Comment est née l’idée de tenir un tel colloque ?

La vice-présidente du chargé du professionnalisme et des relations universités entreprises (VP-PRue) de l’UNZ, Pr Afsata Paré a signifié que l’idée d’organiser un colloque en hommage de Norbert Zongo est née au département histoire et archéologie. Elle a ajouté qu’en tant que historien, leur département a voulu rendre hommage et mettre en lumière ses œuvres. « 25 ans après l’assassinat de Norbert Zongo, le département d’histoire est en réflexion avec le centre de presse Norbert-zongo qui lutte depuis le début de l’incident pour une justice », a fait savoir Pr Paré.

Gbetcheni KAMBIRE (Stagiaire)