29e édition du FESPACO : un émissaire du Tchad, pays invité d’honneur, chez le ministre d’Etat Jean Emmanuel Ouédraogo

Le ministre d’Etat, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le jeudi 8 août 2024, le Secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat de la République du Tchad, Abdoulaye Souleymane Ousman Babale.

A sa sortie d’au-dience, Abdoulaye Souleymane Ous-man Babale dit être venu traduire au ministre d’Etat en charge de la culture, la reconnaissance du gouvernement tchadien pour le choix porté sur le Tchad en tant que pays invité d’honneur de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Il dit être aussi venu transmettre particulièrement les salutations fraternelles du ministre tchadien en charge de la culture et faire le point des avancées des préparatifs de l’événement au niveau de son pays. L’hôte du jour est présent aussi dans la capitale bur-kinabè pour prendre part à la conférence de presse de ce 8 août relative aux préparatifs du FESPACO 2025 qui aura lieu du 22 février au 1er mars 2025, sur le thème : « Cinémas d’Afrique et identités culturelles ». Le ministre d’Etat Jean Emmanuel Ouédraogo a salué cette démarche du pays invité d’honneur qui entend contribuer véritablement à la réussite de cette manifestation cinématographique.

DCRP-MCCAT