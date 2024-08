29e édition du FESPACO : rendez-vous du 22 février au 1er mars 2025

La délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a animé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs de la 29e édition du 7e art, le jeudi 08 août 2024, à Ouagadougou.

La 29e édition du FESPACO aura lieu du 22 février au 1er mars 2025 avec pour thème :

« Cinémas d’Afrique et Identités Culturelles ». Cette annonce a été donnée par la délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), lors d’une conférence de presse, le jeudi 08 août 2024, à Ouagadougou. Ces échanges avec les Hommes de médias se sont tenus en présence du secrétaire général du ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdoulaye Souleymane Ousman Babale du Tchad, pays invité d’honneur. Cette rencontre a permis de partager avec les journalistes, l’état d’exécution des activités, les préoccupations et les innovations en cours. Selon le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, environ 400 films sont déjà inscrits pour le moment sur la plateforme sur 3 000 attendus au 30 septembre 2024. Il a ajouté que le taux de l’organisation est de 60% parce que plusieurs activités sont prêtes et les panélistes, animateurs sont avertis.

« Aujourd’hui, nous avons plus de 50 communications qui sont inscrites pour pouvoir participer à ce colloque. Nous aurons aussi une exposition photos sur les personnalités inspirantes du cinéma africain à travers la ville de Ouagadougou », a-t-il déclaré. A l’entendre, au niveau de la programmation, plus d’une dizaine de catégories de films a été enregistré, notamment les longs métrages, les courts métrages, les fictions, les films pour les enfants…en ce qui concerne la sélection officielle. Il a confié que sur les 3 000 films prévus pour l’inscription, seulement 200 à 250 films seront retenus. M. Sawadogo a également souligné que des panels à travers plusieurs communications sont prévus.

Fleur BIRBA

Laure KABORE (Stagiaire)