41e Régiment d’infanterie commando de Dori : le ministre de la défense galvanise les FDS du Sahel

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Kassoum Coulibaly et ses collègues de la Santé ainsi que des Ressources animales ont assisté à la montée des couleurs, au 41e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Dori, le lundi 28 octobre 2024.

En séjour dans la région du Sahel, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Kassoum Coulibaly et ses collègues de la Santé, des Ressources animales ont assisté à la montée des couleurs au 41e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Dori, le lundi 28 octobre 2024. Le commandant de la 4e région militaire, le lieutenant-colonel, Narcisse Bassinga à d’emblée souhaité la bienvenue à la délégation minis-térielle. Pour lui, la présence des membres du gouvernement témoigne de l’importance accordée au travail qui se fait sur le terrain par l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans cette partie du Burkina. A l’issue de la montée des couleurs au carré d’armes du 41e RIC, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Kassoum Coulibaly s’est adressé aux FDS réunis pour la circonstance. Dans l’armée, a-t-il expliqué, la montée des couleurs est une coutume. Il a également ajouté que cette montée des couleurs a été élargie à l’ensemble des FDS en vue de leur apporter le message du chef de l’Etat, le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré. A l’en croire, le chef de l’Etat félicite et encourage toutes les FDS dans la région du Sahel pour les efforts consentis dans la reconquête du territoire national. « Nous avons les échos de ce que vous faites comme travail sur le terrain et ce, en faisant preuve de résilience », a-t-il lancé aux FDS. Par ailleurs, le général de brigade a, au nom du chef suprême des armées, demandé aux FDS de redoubler de vigilance, d’être unies et surtout de faire bloc avec le peuple qui attend beaucoup de son armée en termes de sécurisation et de pacification du territoire. C’est en ce sens qu’il a exhorté les FDS à faire comprendre à la population le bien-fondé de leurs actions, des directives venant du gouvernement et de l’administration locale. « Personne ne viendra développer et sécuriser le Burkina pour nous. C’est à nous de le faire, surtout bien le faire. Pour cela, nous devons nous parler, nous regarder en face et taire tous nos différends, tout ce qui peut nous opposer et de voir uniquement l’intérêt supérieur du Burkina et des populations qui espèrent beaucoup de nous. Les popu-lations souffrent et nous souffrons avec elles », a dit le ministre de la défense.

« Attentions aux téléphone Android »

Dans son message, il a rappelé aux FDS qu’elles sont dans une zone à fort défi sécuritaire, mais de ne pas voir cela comme une punition, car le Burkina est seul et indivisible. A ce sujet, le général de brigade a estimé que là où les FDS se trouvent, elles doivent accomplir leur mission en âme et conscience sans arrières pensées. En

outre, il a demandé aux FDS de se départir de la manipulation à travers la désinformation par certains médias et des puissances étrangères pour saper le moral de la troupe. De son avis, la source d’information est la chaine de commandement. A trois reprises, il a dit « Attention aux téléphones Android » pour dissuader les FDS d’utiliser leurs téléphones portables sur le terrain. En effet, il a affirmé qu’il comprend les « éléments » qui par moments veulent garder des souvenirs lors des missions à travers la prise de vue, ce qui est formellement interdit. « Nous savons que ce que nous faisons ne plait pas à certaines personnes. Elles pourraient utiliser ces images ou vidéos contre nous. Lors des opérations, l’utilisation des téléphones est interdite. De toutes les façons, les dispositions sont prises et les contrevenants seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait », a prévenu le ministre de la défense et des anciens combattants.

Souaibou NOMBRE