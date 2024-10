Croutes de lait : instaurer les soins de toilette avec un shampooing doux

Les croûtes de lait, également appelées dermite ou dermatite séborrhéique, surviennent fréquemment chez les enfants au cours des six premiers mois de leur vie. Ces croûtes, liées à un excès de production de sébum par la peau, n’ont aucun rapport avec le lait. Bien qu’elles ne soient ni graves ni gênantes pour l’enfant, elles peuvent être inesthétiques et persister pendant des mois, s’étendre ou s’infecter. Parfois, les croûtes s’étendent au reste du corps, avec un aspect plus rouge.

Au cours des premiers mois de la vie, il est fréquent que les bébés présentent des croûtes de lait sur le crâne ou sur d’autres parties du corps. La dermite séborrhéique du nourrisson, ou « croûtes de lait », est une affection cutanée très répandue chez les tout-petits. Bien qu’inoffensive, elle peut être traitée avec des produits de soins disponibles en pharmacie. Cette affection cutanée se manifeste généralement par l’apparition de plaques épaisses et croûteuses, de couleur blanche ou jaunâtre. Les lésions peuvent également toucher les fesses ou les plis cutanés. Lorsque les lésions sont peu nombreuses, il est possible de s’en débarrasser par l’application de mesures d’hygiène simples. En cas de persistance ou d’aggravation des symptômes, une consultation médicale est recommandée afin de confirmer le diagnostic et de mettre en place un traitement médicamenteux, si nécessaire. Les croûtes de lait disparaissent en quelques jours, mais peuvent récidiver jusqu’à l’âge de six mois.

L’origine exacte de cette maladie reste encore méconnue à ce jour. Il est cependant établi que, malgré son nom, cette affection n’a aucun lien avec l’alimentation du nourrisson. Il est donc inutile de changer le lait de l’enfant sans avis médical. Les croûtes de lait apparaissent principalement sur le cuir chevelu, souvent à partir de la fontanelle, et parfois sur le visage. Elles forment des plaques d’épaisseur variable, généralement blanchâtres, mais pouvant aussi être jaunâtres, grisâtres ou brunâtres. Ces plaques, d’aspect plus ou moins gras, adhèrent fortement à la peau. Parfois, elles s’étendent et se rejoignent pour former une sorte de carapace écailleuse sur le cuir chevelu. Les zones croûteuses sont souvent entourées d’un liseré rouge. Elles ne démangent pas, et le bébé ne montre aucun signe d’inconfort. Chez les enfants présentant des croûtes de lait, le cuir chevelu produit un excès de sébum, la substance grasse qui protège la peau du dessèchement. Les cellules mortes de la peau s’agglomèrent dans le sébum, formant des croûtes où prolifèrent des levures (champignons microscopiques). Leur apparition est parfois favorisée par l’usage de produits de toilette inadaptés à la fragilité de la peau d’un bébé. L’irritation répétée de la peau est alors à l’origine de la sécrétion excessive de sébum, conduisant à la dermite séborrhéique.

Bien que les croûtes de lait ne soient pas graves ni gênantes, elles peuvent être inesthétiques et persister des mois. Elles peuvent également être infectées par des bactéries ou des levures (Candida) et parfois s’étendre au reste du corps, avec un aspect plus rouge. Dans certains cas, les croûtes de lait peuvent évoluer vers un eczéma atopique (allergique). Si les croûtes de lait persistent malgré deux semaines de soins appropriés, sans amélioration visible, si les croûtes s’étendent (sur la tête ou d’autres parties du corps), si l’enfant se plaint de démangeaisons ou si les lésions deviennent irritées et suintantes, une consultation médicale est nécessaire. La première des mesures conseillées par le médecin est de maintenir (ou d’instaurer) les soins de toilette avec un shampooing doux. Pour prévenir les croûtes de lait, il suffit d’adopter des mesures d’hygiène simples : laver la tête de l’enfant deux à trois fois par semaine avec un shampooing doux, brosser les cheveux du bébé chaque jour avec une brosse adaptée, et utiliser uniquement des produits d’hygiène pour nourrisson. Appliquez ensuite un peu de vaseline sur son cuir chevelu pour ramollir les croûtes et faciliter leur élimination. Massez doucement et laissez en place toute la nuit. Le lendemain matin, lavez la tête de votre enfant avec un shampooing doux. Brossez ensuite ses cheveux avec une petite brosse en poils de soie pour enlever délicatement les croûtes. Ne vous inquiétez pas si des cheveux tombent ; ils repousseront rapidement. Il est nécessaire de répéter ces opérations chaque jour. Les croûtes disparaissent habituellement en quelques jours ou quelques semaines, laissant place à des zones rougeâtres, puis plus claires que le reste de la peau. La coloration normale revient rapidement.

Source : sante-sur-le-net.com, journaldesfemmes.fr, Vidal.fr

Wamini Micheline OUEDRAOGO