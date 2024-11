Contrôle de gestion publique : la Cour des Comptes remet son rapport public au Chef de l’Etat

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, ce mardi matin, le rapport public 2023 de la Cour des comptes.

Selon le Premier président de la Cour des comptes Latin PODA, la remise des rapports publics annuels au Chef de l’Etat répond à une obligation légale. Et, le rapport remis ce jour concerne les activités menées par la juridiction au cours de l’année 2022.

Outre l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, le rapport 2023 présente les activités juridictionnelles de l’institution de contrôle de la gestion publique. « Et sur ce point, nous avons rappelé qu’en 2022, nous avons poursuivi l’activité du jugement des comptes de gestion, et nous avons jugé les comptes de 2017 à 2020 », a indiqué le Premier président de la Cour des comptes.

M. PODA a relevé que sur les fautes de gestion, la Cour des comptes a détecté des cas et plusieurs dossiers ont été identifiés et confiés à la Chambre qui s’en occupe.

Ce rapport public 2023 passe aussi en revue l’exécution de la loi de finance 2022 et la gestion des revenus issus des industries extractives, particulièrement l’or. « Nous avons fait des audits au niveau des collectivités territoriales, particulièrement sur le fonds minier de développement local, où nous avons détecté des irrégularités dans la gestion (…) Nous avons fait des recommandations pour voir dans quelle mesure cela pouvait être amélioré », a indiqué Latin PODA.

La Cour des comptes a examiné aussi dans ce rapport la gestion des projets et programmes et des recommandations ont été faites pour une meilleure gestion des biens publics.

Direction de la communication de la Présidence du Faso