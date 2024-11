Zan Bady Alfred : le ‘‘caterpillar’’ du powerlifting

Zan Bady Alfred est le nouveau visage du powerlifting mondial. Recordman au Dips (Soulevé de Hanche), le Caterpillar, comme il se fait nommer, a fait flotter le drapeau du Burkina Faso au dernier championnat du monde de powerlifting, à Moscou en Russie.

A la suite de Iron Baby, Hugues Fabrice Zango, Marthe Koala ou encore Fayçal Sawadogo, Zan Bady Alfred est désormais un « ambassadeur » du sport burkinabè à l’international. Surnommé le Caterpillar, il établit un nouveau record au Dips (Soulevé de Hanche) au dernier championnat du monde de powerlifting, en Russie. De la lutte au powerlifting, son aventure avec la discipline a commencé en 2015 avec muscl’or, une émission de la télévision BF1.

« 5 ans champion national et vice-champion africain en lutte, il était tant pour moi de laisser la place aux jeunes. Et comme j’avais toujours de l’énergie à revendre, j’ai opté pour le powerlifting », justifie Zan Bady Alfred. Agé de 39 ans, Caterpillar a embrassé le powerlifting pas pour viser des lauriers, mais pour vivre sa passion. « Je suis quelqu’un qui aime les pompes et tout ce qui est comme sport de forces », informe le militaire de profession. Discipline méconnue au Burkina Faso, Zan Bady Alfred a connu des débuts difficiles dans sa pratique.

« La pratique du powerlifting demande beaucoup de moyens. A défaut d’avoir des salles de gymnastique adaptées, on s’entrainait dans les « ghettos » avec les moyens de bords » laisse entendre le Caterpillar. Plusieurs fois champion muscl’or, Caterpillar s’est également essayé aux compétitions de strongman. Là aussi, il a réussi à s’imposer en décrochant des médailles d’or. Inspiré par Iron Baby, le « gros bras » de 104 kg décide d’aller à la conquête de l’Afrique et du monde.

« Iron baby est notre inspiration. Il est l’exemple parfait de la persévérance. Ce monsieur nous donne toujours la force de ne rien lâcher. Il ne cesse de nous encourager et prodiguer des conseils », avoue Zan Bady Alfred. C’est ainsi qu’il participe en 2022 au Mali à une compétition sous-régionale dénommée « Fangatigui ».

Recordman mondial au Dips

Pour sa 1re à l’international, Caterpillar dicte sa loi en décrochant la médaille d’or. « C’était ma 1re fois hors du pays. La concurrence était rude. Mais tout compte fait, j’ai fait valoir ma force et m’imposer à cette compétition avec une médaille d’or », se réjouit-il. Passé ce sacre sous régional, il va à la conquête du monde. Du 14 au 17 novembre 2024 à Moscou, en Russie, Zan Bady Alfred a participé au championnat du monde de powerlifting organisé par la World raw powerlifting fédération.

Lors de la compétition regroupant environ 500 athlètes venus d’une vingtaine de pays, Caterpillar était inscrit dans les moins de 110 kg Open sur 3 disciplines. Au Dips (Soulevé de Hanche), il décroche la médaille d’or avec 140 kg accroché au tour de la hanche. Il établit un record d’Afrique, bat le record d’Europe et du monde qui était de 112,5 kg. Zan Bady Alfred est également médaillé d’or au Bench Press (Développé-Couché) avec 220 kg soulevé au-dessus de la poitrine en position couchée.

Au Curl Biceps (Contraction de Biceps), Caterpillar décroche la médaille d’argent avec 80 kg soulevé par la contraction des biceps en position debout. Enfin, Il glane une 4e médaille en réalisant la 3e meilleure performance de la compétition toutes catégories confondues. « Je n’ai pas fait une préparation particulière pour cette compétition. Je partais pour apprendre les techniques et me mesurer aux autres. Mais, dès que j’ai commencé à compéter, je me suis rendu compte que je pouvais rivaliser », explique-t-il.

Après cette conquête du monde, Zan Bady Alfred veut valoriser le powerlifting au Burkina Faso avec la création d’une fédération. « La participation aux différentes compétitions internationales me permettront de me perfectionner afin de transmettre mes savoirs à la jeune génération. Ils sont nombreux qui aimeraient pratiquer la discipline. Certains même se font surnommer le Caterpillar junior. Pour cela, il faudra s’organiser en clubs, en ligue et aboutir enfin à une fédération », émet-il le souhait.

Ollo Aimé Césaire HIEN