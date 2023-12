60e Session ordinaire du Conseil des ministres de l’ALG: les experts planchent sur l’avenir de l’institution

L’Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) organise, du 18 au 22 décembre 2023, à Ouagadougou, la 60e session ordinaire de son Conseil des ministres, placée sur le thème : « La coopération sous régionale face à la crise multidimensionnelle dans la région du Liptako-Gourma ».

Les Etats membres du Liptako-Gourma, confrontés à une crise sécuritaire, se sont engagés dans une nouvelle dynamique de coopération avec la création de l’Alliance des Etats du Sahel(AES). Ce nouvel environnement constitue une opportunité pour l’Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) de renforcer ses capacités pour mieux répondre aux préoccupations des populations des Etats membres.

D’où la tenue, du 18 au 22 décembre 2023, à Ouagadougou, de la 60e session ordinaire de son Conseil des ministres, placée sur le thème:« La coopération sous régionale face à la crise multidimensionnelle dans la région du Liptako-Gourma ». Selon la conseillère technique, représentante du ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Brigitte Compaoré/Yoni, la réunion va permettre de prendre des décisions pour faciliter le bon fonctionnement de l’institution par rapport à son programme d’activités pour 2024.

A cet effet, plusieurs questions importantes vont être examinées entre autres, l’état de mise en œuvre des recommandations de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres, le rapport d’exécution du budget 2022 au 31 décembre et celui d’activités 2022 au 31 décembre ; le rapport d’activités 2023 de l’ALG au 30 septembre. Mme Compaoré a souhaité que ces documents soumis à l’appréciation des experts puissent être adoptés afin de permettre à l’institution de mettre en œuvre son programme d’activités 2024.

La secrétaire exécutive de l’ALG, Hawa Aw, a souligné que la mission de sa structure est de promouvoir dans un cadre sous régional, la mise en valeur concertée de l’exploitation des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agro-sylvo-pastorales et piscicoles, et des infrastructures de transport et communication pour le développement de la zone du Liptako-Gourma. Elle a confié que d’importants résultats ont été engrangés depuis la création de l’institution.

« L’ALG capitalise de solides expériences dans la conduite des études et la mise en œuvre de projets et programmes dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, etc. », a-t-elle soutenu. Elle reste persuadée qu’avec les moyens adéquats et le soutien de ses collaborateurs, les acquis vont être renforcés afin de faire de l’ALG, un véritable instrument de coopération sous régionale et de développement au service des Etats membres et des populations.

Mariette TRAORE (Stagiaire)