Présidentielle en Egypte: Abdel Fattah Al-Sissi réélu avec 89,6% des voix pour un 3e mandant

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a remporté l’élection présidentielle en Egypte avec 89,6% des voix, s’assurant sans surprise un nouveau mandat de six ans, a annoncé, l’Autorité nationale des élections, hier lundi 18 décembre 2023.

Les trois candidats de l’opposition, Hazem Omar, chef du Parti populaire républicain, Farid Zahran, chef du parti de gauche et Abdel-Sanad Yamama du Wafd, parti centenaire n’ont pas fait le poids devant le président sortant, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi. Ce dernier a remporté sans surprise avec 89,6% des voix, l’élection présidentielle tenue du 10 au 12 décembre dernier.

Selon les chiffres donnés par la Commission nationale des élections, le candidat Hazem Omar est arrivé deuxième avec 1,9 million de voix, soit 4,5 % du total des voix exprimées, suivi de Farid Zahran avec 1,7 million de voix (4 %) et d’Abdel-Sanad Yamama avec 822 000 voix (1,9%). Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi est réélu pour un troisième mandat de six ans, jusqu’en 2030.

Selon le président de la Commission, Hazem Badawy, 44,7 millions d’Egyptiens sur 67,3 millions d’électeurs inscrits ont voté lors de l’ élection présidentielle de la semaine dernière, soit un taux de participation de 66,8 %. Sur les 44 millions de votants à l’élection présidentielle du 10 au 12 décembre, plus de 39 millions ont porté leur choix sur lui, selon l’Autorité nationale des élections.

Aux présidentielles de 2014 et 2018, le maréchal Sissi, arrivé au pouvoir en 2013 en renversant l’islamiste Mohamed Morsi, les avait remportées avec plus de 96% des suffrages, avec 47% de taux de participation en 2014 et 41,05% en 2018. Pour cette élection, le chef de l’Autorité, Hazem Badawy, a déclaré que la participation avait atteint un taux « sans précédent » de 66,8% parmi les 67 millions d’électeurs égyptiens.

A la tête du pays depuis une décennie, M. Sissi débutera en avril un troisième mandat, censé être le dernier, conformément à la Constitution égyptienne.

Abdel Aziz NABALOUM