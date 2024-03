8-Mars 2024: Message de la ministre en charge du genre

A l’instar des autres pays du monde, le Burkina Faso marque, ce jour 08 mars 2024, un arrêt pour rendre hommage aux femmes à la faveur de la commémoration de la 167ème Journée Internationale des droits de la femme. Cette journée symbolise les nombreuses victoires engrangées par les femmes et aussi par les hommes pour l’égalité, la justice, la paix et le développement dans le monde. Elle est aussi un moment pour les femmes, composante majoritaire de la population mondiale, de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru pour la reconnaissance de leurs droits humains fondamentaux et d’envisager les perspectives adéquates pour un égal accès aux opportunités.

A cette occasion, j’ai une pensée spéciale à l’endroit de toutes les femmes déplacées internes de notre pays qui, malgré la situation difficile qu’elles vivent continuent de se battre dignement pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur résilience face aux chocs. Sur le plan international, l’ONU invite des Nations à porter leurs réflexions sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Ce thème met en lumière l’importance de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles. Au plan national, la journée sera commémorée sous le thème : « Promotion de l’Entrepreneuriat communautaire : quelle contribution des femmes ».

Ce choix se justifie par le fait que notre pays ambitionne créer de la richesse par les burkinabè et pour les burkinabè dans les secteurs stratégiques et de souveraineté eu égard au contexte international marqué par la raréfaction des ressources. Pour ce faire, une mobilisation individuelle et collective est attendue des femmes des treize (13) régions du pays à travers une adhésion massive au programme de l’actionnariat populaire qui a été lancé en 2023 par le Président de la Transition, Chef de l’État.

Dans un tel contexte, j’invite les femmes à s’engager résolument sur les chantiers de l’entrepreneuriat communautaire, gage d’un développement endogène, d’une économie résiliente et prospère. C’est pourquoi, dans le cadre des activités commémoratives du 08 mars 2024, mon département en plus de la réalisation des séances de sensibilisation sur l’adhésion des femmes à l’entrepreneuriat communautaire dans les treize (13) régions, organise des sessions de formation en technique de transformation des produits locaux au profit de 650 femmes déplacées internes et les femmes vulnérables des treize ((13) régions du pays. A l’issue des différentes sessions de formations, elles seront également dotées en technologies afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Le Gouvernement de la Transition demeure conscient des énormes défis à relever en vue de garantir un plein épanouissement à toutes les femmes du Burkina Faso. Aussi, il s’engage à renforcer ses actions en vue :

• du relèvement des femmes déplacées internes;

• de l’autonomisation socioéconomique des femmes ;

• de la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence et de discrimination ;

• de l’implication effective des femmes dans les processus de construction et de préservation de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale ; C’est dans l’espoir d’une adhésion massive des femmes à l’entrepreneuriat communautaire et d’une paix recouvrée pour les prochaines commémorations de la Journée Internationale des droits de la Femme au pays des Hommes intègres que je souhaite à toutes et à tous une Bonne fête de la journée internationale de la femme. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie !

Nandy SOME / DIALLO

Administrateur Civil