Récemment, l’ouverture de la session 2024 de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et de celle de l’Assemblée populaire nationale (APN) a suscité beaucoup d’intérêt parmi les internautes du monde entier pour la Chine. Nous avons sélectionné certains de ces sujets que nous allons en discuter ensemble.

Nous commençons par examiner les politiques et actions de la Chine en matière de contrôle des émissions de gaz à effet de serre.

La Chine a promis au monde, en 2020, de faire tout son possible pour atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060. Cette promesse a une grande valeur, et le système politique actuel de la Chine, au niveau national, est résumé par le concept de « 1+N ».

Le « 1 » fait référence au « Plan d’action pour atteindre le pic d’émissions de carbone avant 2030 » publié par le Conseil des Affaires d’État en octobre 2021. Ce plan fournit une orientation stratégique globale et à long terme pour la gestion et le contrôle du carbone.

Le « N » comprend les plans de mise en œuvre du pic d’émissions de carbone pour différents sous-domaines et industries, tels que l’énergie, l’industrie, les transports, la construction urbaine et rurale, ainsi que les plans de soutien en matière de technologie, de sécurité énergétique, de capacités de séquestration du carbone, de politiques fiscales et financières, de normes de mesure, d’inspection et d’évaluation, etc.

Le document de conception de haut niveau « double carbone » établit les principaux objectifs pour 2025, 2030 et 2060. Il mentionne également pour la première fois que la part de la consommation d’énergie non fossile devrait dépasser 80% d’ici à 2060.

La Chine attache une grande importance à la poursuite du développement économique tout en veillant à la protection de l’environnement.

Comment réduire de manière optimale les impacts négatifs du développement sur l’environnement et atteindre les objectifs de pic des émissions de carbone et de la neutralité carbone ? La Chine estime que la clé réside dans l’utilisation pleine et entière de la science, de la technologie et de l’innovation. Les faits ont également démontré que la Chine a apporté une contribution majeure à la transition énergétique mondiale et au développement des énergies renouvelables.

Depuis huit années consécutives, la Chine occupe la première place mondiale en termes de production et de ventes de véhicules à énergies nouvelles. Depuis son lancement, le marché national du carbone a élargi son échelle d’échanges depuis plus de deux ans. En 2023, le volume annuel des transactions de quotas d’émissions de carbone a atteint 210 millions de tonnes, pour une valeur annuelle de 14,44 milliards de yuans.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la croissance de la capacité installée de la production d’électricité renouvelable de la Chine triplera au cours des cinq prochaines années par rapport aux cinq années précédentes, le pays représentant un chiffre sans précédent de 56 % de l’expansion mondiale. Entre 2023 et 2028, la Chine déploiera près de quatre fois plus de capacités renouvelables que l’Union européenne et cinq fois plus que les États-Unis.

Source : https://www.iea.org/reports/renewables-2023/electricity

La Chine renforce sa coopération dans le domaine de l’environnement avec les pays du monde entier grâce à l’initiative « la Ceinture et la Route ». En raison du développement intensif des énergies renouvelables, la capacité installée des énergies renouvelables en Chine a déjà dépassé celle du charbon, ce qui constitue une transformation majeure de la structure énergétique. Nous devons continuer à renforcer le développement et l’utilisation des énergies renouvelables, et progressivement remplacer les énergies fossiles. Le G20 a fixé l’objectif de doubler la capacité mondiale des énergies renouvelables, et la Chine soutient cette initiative.