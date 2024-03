Xi Jinping met l’accent sur le développement de nouvelles forces productives de qualité

Le président chinois Xi Jinping a insisté mardi sur le développement de nouvelles forces productives de qualité conformément aux conditions locales, lors de la deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN), l’organe législatif national de la Chine.

Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a tenu ces propos lorsqu’il participait à une délibération avec les législateurs de la province du Jiangsu (est).

Il a appelé à accorder la priorité absolue au développement de haute qualité, en insistant sur les efforts visant à renforcer l’innovation, à encourager les industries émergentes, à adopter des plans prospectifs pour développer des industries du futur et à améliorer le système industriel modernisé.

Le développement de nouvelles forces productives de qualité ne signifie pas qu’on néglige ou qu’on abandonne les industries traditionnelles, a déclaré M. Xi. Il est nécessaire de prévenir la ruée vers les projets et la formation de bulles industrielles, et d’éviter d’adopter un seul modèle de développement, a-t-il noté.

Les autorités locales doivent tenir compte de leur propre dotation en ressources, de leur base industrielle et de leurs conditions de recherche scientifique pour promouvoir le développement des nouvelles industries, de nouveaux modèles et de nouveaux moteurs de croissance de manière sélective, et utiliser les nouvelles technologies pour transformer et moderniser les secteurs traditionnels en industries haut de gamme, intelligentes et vertes, a-t-il ajouté.

Xi a exprimé son appréciation pour le rapport d’activité du gouvernement et a salué les nouveaux progrès du Jiangsu dans le développement économique et social, encourageant la province à raffermir sa confiance et à se donner à fond pour apporter une plus grande contribution au développement national global.

Pour développer de nouvelles forces productives de qualité, le Jiangsu doit se concentrer sur le développement d’un système industriel modernisé ayant la fabrication avancée comme l’épine dorsale et redoubler d’efforts visant à développer des conglomérats d’industries émergentes stratégiques, dotés d’une compétitivité internationale, a indiqué M. Xi.

Il a insisté pour que la province devienne un front important pour le développement de nouvelles forces productives de qualité.

Xi a appelé à planifier des mesures importantes pour approfondir davantage la réforme sur tous les plans afin de donner une forte impulsion à la promotion d’un développement de haute qualité et de la modernisation chinoise.

Il est nécessaire d’accélérer l’amélioration des institutions fondamentales dans des domaines tels que la protection des droits de propriété, l’accès au marché, la concurrence loyale et le crédit social afin de construire un système de l’économie du marché socialiste de haut niveau.

On doit redoubler d’efforts pour soutenir la croissance du secteur privé et des entreprises privées et stimuler la motivation intrinsèque et l’innovation de diverses entités commerciales, a-t-il noté.

Il a également mis l’accent sur l’approfondissement des réformes des systèmes des sciences et technologies, de l’éducation et de la gestion des talents pour éliminer les goulots d’étranglement et les obstacles au développement de nouvelles forces productives de qualité.

Selon lui, il est aussi important de favoriser un environnement commercial de classe mondiale qui est axé sur le marché, fondé sur le droit et internationalisé, et de créer de nouveaux atouts d’une économie ouverte d’un niveau plus élevé.

Xi a appelé le Jiangsu à s’intégrer pleinement et à contribuer au développement de la Ceinture économique du fleuve Yangtsé et au développement intégré du delta du fleuve Yangtsé, ainsi qu’à renforcer la synergie avec d’autres stratégies de développement régional et stratégies régionales majeures.

En exhortant le Jiangsu à construire à grande échelle des chaînes d’innovation, des chaînes industrielles et des chaînes d’approvisionnement, M. Xi a demandé à la province de tirer parti de son statut en tant que province économiquement développée dans le but de stimuler le développement régional et national.

Il a également insisté sur les efforts continus visant à consolider et à intensifier l’élan de la reprise économique pour renforcer la confiance dans le développement de toute la société.

Il a exhorté à des mesures résolues pour rectifier les formalités inutiles et les pratiques bureaucratiques. Des mesures pratiques doivent être prises pour alléger le fardeau de ceux qui travaillent sur le terrain et stimuler la créativité au sein de l’ensemble du Parti et de la société.

Xi a également souligné les efforts réguliers pour améliorer le bien-être du peuple dans le développement et garantir la sécurité au travail.

Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et chef de la Direction générale du Comité central du PCC, a assisté à la délibération.

(Source / Photo : Xinhua)