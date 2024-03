Les « nouvelles forces productives de qualité » au cœur des discussions

(Note de l’éditeur : Cet article reflète le point de vue de l’auteur Karim Badolo et pas nécessairement celui de CGTN.)

Le grand rendez-vous politique annuel en Chine communément appelé les Deux Sessions s’est ouvert cette semaine à Beijing, la capitale chinoise. Les membres de l’Assemblée nationale populaire (APN), l’organe législatif suprême, et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), l’organe consultatif politique, vont évaluer l’action gouvernementale de l’année écoulée, légiférer sur des projets de loi, et formuler des propositions pour l’année en cours.

Cette année, plusieurs thématiques inhérentes, entre autres, à la démocratie, l’économie, la culture, la jeunesse, l’énergie verte, l’emploi et la consommation figurent au menu des discussions. Ainsi des sujets comme les nouvelles forces productives de qualité, la promotion de la consommation, la sécurité alimentaire, la gouvernance fondée sur le droit, la sécurité sociale vont être largement discutés au cours de ces Deux Sessions.

Le concept qui retient le plus l’attention cette année au cours de ce moment crucial de l’expression de la démocratie socialiste à la chinoise est bel et bien celui de « nouvelles forces productives de qualité ». Cette notion s’appréhende comme l’intégration de la technologie, la génération de la valeur, l’adaptation aux industries émergentes et le façonnement d’une dynamique de production innovante. Plus précisément, il s’agit de mettre l’accent sur l’innovation technologique et scientifique dans un contexte où l’intelligence artificielle est en pleine expansion pour générer des modèles économiques libres et efficaces. Les nouvelles forces productives de qualité, alliées de développement du secteur privé, doivent permettre d’asseoir une nouvelle philosophie du développement socio-économique basée sur la qualité, l’efficacité et la rentabilité.

Il faut souligner que le concept de nouvelles forces productives de qualité a été au préalable largement débattu dans les gouvernements locaux du pays dans un esprit d’inclusion. En effet, les leaders politiques et les chefs d’entreprises ont pris part à des discussions dans certaines provinces sur la mise en œuvre efficiente dudit concept. L’esprit des nouvelles forces productives de qualité repose principalement sur l’innovation technologique, le développement industriel et la promotion des initiatives qui combinent efficacité et qualité. En clair, l’idée des nouvelles forces productives de qualité rime avec une meilleure appropriation de l’innovation et des technologies pour alimenter les moteurs d’une économie durable et plus compétitive.

Désormais, il s’agit de concentrer les efforts sur la construction d’un système économique modernisé, émancipé des schémas traditionnels et orienté vers les énergies renouvelables et un développement de qualité. « Le développement de nouvelles forces productives de qualité est l’exigence intrinsèque et un axe important de la promotion d’un développement de haute qualité, et il est nécessaire de continuer à bien tirer parti de l’innovation pour accélérer le développement de nouvelles forces productives de qualité », avait mentionné le président chinois Xi Jinping lors de la 11e session d’étude de groupe du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) sur la promotion ferme d’un développement de haute qualité à la fin de janvier de cette année. À ce titre, en 2024, la Chine va intensifier la recherche sur les technologies révolutionnaires et d’avant-garde dans la perspective de développement des nouvelles forces productives de qualité.

Au cours de leurs séances plénières, l’APN et la CCPPC vont se prononcer également sur la promotion de la consommation, la sécurité alimentaire, les questions de gouvernance, la sécurité sociale et d’autres sujets. À propos de la consommation, il est à noter que les travaux des gouvernements locaux avant les Deux Sessions ont mentionné la nécessité de stimuler les ventes et de promouvoir les tendances émergentes telles que le tourisme, les loisirs et la consommation numérique. Quant à la sécurité alimentaire nationale, elle figure au rang des priorités de la Chine 2024. L’essentiel revient à œuvrer inlassablement pour assurer les « moyens de subsistance de l’ensemble de la société ». Pour ce qui est de la gouvernance, l’impératif est de travailler au renforcement de l’État de droit en Chine en plaçant l’appareil d’État, l’Administration et la société sous l’autorité des lois. La sécurité sociale porte sur les préoccupations liées à l’emploi, les soins aux personnes âgées, la garde d’enfants, le logement, les soins médicaux…

Selon le rapport d’activité du gouvernement présenté à l’organe législatif national pour délibération, la Chine prévoit une croissance de 5% en 2024 et envisage la création de 12 millions d’emplois dans les zones urbaines. En matière de finances publiques, la Chine entend maintenir une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente, avec un rapport entre le déficit et le produit intérieur brut (PIB) fixé à 3%, et une hausse de 180 milliards de yuans du déficit du gouvernement par rapport au chiffre du budget 2023.

Moment crucial de débat démocratique, les Deux Sessions offrent l’occasion à la société chinoise, dans sa composante socioprofessionnelle plurielle, de délibérer sur la vie de la nation pour mieux dessiner les contours de l’avenir qui est plein de défis. C’est aussi une occasion d’introspection pour les représentants du peuple sur les préoccupations de l’heure et de prospection pour un avenir plus serein.

(Photo : VCG)