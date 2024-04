9 e Prix panafricain de journalisme en assurance et réassurance : Sidwaya lauréat pour la 3 e année consécutive

La 9 e édition du « Prix panafricain de journalisme en ré/assurance 2024 », organisée par

la compagne panafricaine de réassurance, Continental Reinsurance, a livré son verdict

le vendredi 12 avril 2024, à Victoria Falls, au Zimbabwe. Sidwaya, à travers son

journaliste Mahamadi SEBOGO, a remporté le premier prix dans la Catégorie langue

française, tout média confondu (presse écrite, en ligne, audiovisuel).

La Presse burkinabè a encore fait parler d’elle au plan africain. En effet, pour la 3 e année

consécutive, Sidwaya, à travers son journaliste et chef de Desk Economie & Finances,

Mahamadi SEBOGO, a remporté le premier prix de la 9 e édition du concours « Prix

panafricain de journalisme en ré/assurance 2024 » dans la catégorie langue française, tout

média confondu (presse écrite, en ligne, audiovisuel), ce vendredi 12 avril 2024 à Victoria

Falls, au Zimbabwe, aux abords du fleuve Zambèze. En 2022, le journaliste Patenema Omar Ouédraogo de Sidwaya avait remporté ce premier dans la même catégorie au Nigéria ; en 2023 au Kenya, c’est Mahamadi Sebogo qui en était lauréat. Cette année, c’est son article intitulé « assurance des risques de la construction : une obligation légale en "souffrance" » qui lui a valu cette deuxième distinction.

Pour cette édition, tout comme les années précédentes, dans la catégorie langue anglaise, trois prix ont décernés. Le premier prix en audiovisuel est allé au rédacteur en chef de KTN au Kenya, Peter Wakaba. En presse en ligne, Nike Popoola de Punch Nigeria Limited au Nigéria est lauréat du premier prix ; tandis qu’en presse écrite, la première place a été enlevée par le zambien Bbalewa Zyuulude du journal Scoop News Zambia. Le premier prix dans la catégorie langue arabe est revenu à l’Egyptien Islam Abdelhameed Abdelmutlib Farahat.

Cette année, le prix Dr. Femi Oyetunji du Futur Talent a été remporté par le zimbabwéen

Taurai Craig Museka. Le super prix de cette édition est revenu à la nigériane Nike Popoola.

Ont pris part à cette 9 e édition, 121 candidats provenant de 18 pays africains, francophones, anglophones et arabophones, dont l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Égypte, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Malawi, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

« Le journalisme doit être le phare »

Le directeur général du groupe Continental Reinsurance, Lawrence Nazare, s’est réjoui de la tenue de la présente édition du prix. « Tout comme le majestueux fleuve Zambèze qui traverse six nations sur ses 2 500 km, un long voyage vers l’océan Indien, ces récompenses incarnent l’esprit du panafricanisme. Nous avons reçu des candidatures exceptionnelles de 18 pays, écrites en anglais, français et arabe, qui témoignent de la brillante diversité de notre continent.

Je dois féliciter tous les participants pour leur travail acharné et engagement à raconter

l’histoire de notre secteur », a-t-il fait savoir. Pour lui, si au fil des années, les prix ont évolué, leur objectif principal reste le même, à savoir défendre la cause du journalisme africain d’assurance et de réassurance. « À une époque marquée par la désinformation et les complexités imminentes de l’IA (ndlr : intelligence artificielle), le journalisme doit, plus que jamais, être le phare et être célébré. Nous avons besoin de journalistes qui posent les questions difficiles, offrent des perspectives critiques pour éclairer la voie à suivre pour la société. Les défis auxquels notre industrie est confrontée sont multiples. La nécessité d’avoir des voix qui amplifient notre discours est plus grand que jamais », a souligné Lawrence Nazare. Les journalistes sont des partenaires clés dans la sensibilisation à la nécessité de promouvoir les solutions de protection d’assurance disponibles et notre volonté de résilience sociétale ; ils sont un support crucial pour notre interface quotidienne avec nos marchés, nos clients et autres parties prenantes clés, a conclu le patron de Continental Reinsurance.

La rédaction

Encadré : Le palmarès du 9 e « Prix panafricain de journalisme en ré/assurance 2024 »

Catégories 1 er prix 2 e prix 3 e prix

Langue Française (presse

écrite, en ligne, radio/télé)

Mahamadi SEBOGO

(Burkina Faso)

Goudalo Oltas Yavis

Teddy (Bénin)

Daouda ZONGO,

(Burkina Faso)

Langue

anglaise

Presse en ligne Nike Popoola

(Nigéria)

Isaac Wafula Khisa,

(Ouganda)

Afeez Hanafi

(Nigéria) et Samuel

Sanya (Ouganda)

Audivisisuel Peter Wakaba

(Kenya)

Destiny Onyemihia,

Nigéria

Ridwan Karim Dini-

Osman (Ghana)

Presse écrite Bbalewa Zyuulu,

(Zambie)

Prosper Ndlovu,

(Zimbabwe)

Alfred Onyango,

(Kenya)

Langue arabe (presse écrite,

en ligne, radio/télé)

Islam Abdelhameed

Abdelmutlib Farahat

(Egypte)

Mohamed Hamdy

Ahmed Mahmoud

(Egypte)

El Hadi Issa

(Egypte)

Dr Femi Futur Talent Award Taurai Craig Museka (Zimbabwe)

Super prix Nike Popoola (Nigéria)

Source : Continental Reinsurance