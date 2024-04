Djiré Mariame Diallo, maire de la Commune 3 de Bamako au Mali : Un leadership féminin exemplaire

La maire de la Commune 3 du district de Bamako au Mali, Djiré Mariame Diallo a participé à l’émission spéciale de CGTN, « Avenirs partagés, Opportunités partagées, Conversation avec les maires du monde ». Elle y retrace son parcours en tant qu’élue locale et présente la circonscription communale dont elle a la charge. Elle évoque les différentes initiatives de développement socio-économique qu’elle y a entreprises de concert avec les populations. Mme Diallo salue la coopération bilatérale entre la Chine et son pays, le Mali, et formule le souhait que des jumelages aient lieu entre des villes chinoises et sa commune.

