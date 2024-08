Villas et appartements meublées : de l’anarchie dans un business florissant

S.B

A propos de la loi

La loi 011-2021/AN du 16 avril 2021 portant orientation du Tourisme a été promulguée le 6 mai 2021. Son décret d’application, élaboré en 2023, portant réglementation de la construction, de l’extension, de la transformation, de l’exploitation et du classement des Etablissements touristiques d’hébergement (ETH) prend en compte les appartements meublés au Burkina. Au terme du décret, un ETH désigne tout établissement à caractère commercial ou non qui offre en location des chambres, des suites de chambres ou unités de logements équipés et meublés à une clientèle principalement touristique. Et, l’exercice de cette activité de construction, d’extension, de transformation, d’exploitation et du classement des ETH est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément de réalisation délivré par arrêté du ministre en charge du Tourisme et une autorisation d’exploiter délivrée après payement d’une redevance. L’autorisation est valable pour 5 ans. Les textes précisent que tout promoteur d’ETH est astreint au payement annuel d’une redevance prise par arrêté du ministre en charge du Tourisme et tout manquement est passible d’amende qui va de 50 000 F CFA à 200 000 F CFA.