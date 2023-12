Affaire Norbert Zongo : des OSC exigent l’extradition de François Compaoré

La coordination des organisations de la société civile ont manifesté à travers une marche allant de la Place de la Nation à la devanture de l’ambassade de France afin d’exiger des autorités françaises, l’extradition de François Compaoré afin de permettre à la justice de faire la lumière sur la mort du journaliste Norbert Zongo.

Le 13 décembre 2023 marque le 25e anniversaire de l’assassinat du journaliste d’investigation Norbert Zongo. Les tentatives judiciaires devant faire la lumière sur l’assassinat du journaliste sont restées jusque-là sans suite véridique, alors que le frère cadet de l’ex-président du Faso, Blaise Compaoré, François Compaoré est cité parmi les commanditaires du meurtre. C’est pourquoi, les tribunaux burkinabè ont souhaité son extradition vers le pays afin qu’il réponde des faits à lui reprochés. Ce mercredi 13 décembre 2023, une coordination d’Organisation de la société civile (OSC) a manifesté son indignation de voir ce dossier bloqué faute de l’extradition du principal accusé.

La coordination a alors exigé au travers une correspondance adressée au président de la République française, Emmanuel Macron, « l’extradition de François Compaoré dans de plus bref délais ». Pour transmettre, la correspondance aux autorités françaises, les acteurs ont organisé à Ouagadougou, une grande marche de plusieurs centaines de personnes jusqu’à l’entrée principale de la représentation diplomatique de la France. Le porte-parole des OSC, Justin Dabiré a d’abord, lu publiquement, le contenu de la correspondance avant de la transmettre à des représentants de l’ambassade française. En substance, la lettre retrace brièvement les circonstances dans lesquelles, le journaliste Norbert Zongo a perdu la vie et pointe un doigt accusateur sur François Compaoré.

« Sous la pression populaire, les conclusions de la commission d’enquête indépendante mise ne place à cet effet, désignait un présumé et principal commanditaire en la personne de François Compaoré. Alors poursuivi depuis plus de 7 ans par la justice burkinabè pour de faits d’incitation à assassinat, ce dernier qui vit en France fait l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé par Ouagadougou qui demande son extradition », a déclaré M. Dabiré restituant le contenu de la lettre. Plus loin, le porte-parole des OSC a dit s’étonner de voir que le gouvernement burkinabè a fourni toutes les garanties sécuritaires au prévenu, il a également pris des dispositions pour « assurer un procès apolitique » et le tout assorti d’une assurance de sécurité et du respect de l’intégrité physique de l’accusé, mais, malgré tout, l’extradition de M. Compaoré tard à voir le jour. « Monsieur le président français, après 3 ans de procédure, le sieur François Compaoré est toujours maintenu en France sous le prétexte fallacieux que notre gouvernement de Transition n’a pas réitéré les garantis pour un procès impartial et juste. Cette attitude sonne comme une condescendance et un mépris à l’égard de nos institutions et de notre peuple. Aujourd’hui, nous avons fini d’épuiser notre temps de patience et exigeons l’extradition de François Compaoré dans les plus brefs délais afin d’éviter de pousser notre peuple à une colère certaine », a martelé Dabiré.

Wanlé Gérard COULIBALY