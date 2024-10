Agroécologie et les systèmes alimentaires en Afrique : la jeunesse du continent donne de la voix

l’énergie et les moyens d’agir pour impacter des systèmes alimentaires africains et façonner l’avenir du continent, a souligné, M. Gebeyehu.

Déconstruire le narratif d’une Afrique incapable

Million Belay a fait savoir que depuis 2008 AFSA travaille à aider le continent à tracer sa propre voie de développement sans influences extérieures, à déconstruire le narratif d’une Afrique incapable de produire sans intrants chimiques, mais aussi à interpeller sur l’érosion des cultures africaines. Et le combat pour la promotion de l’agriculture durable et de la souveraineté alimentaire est au centre de ses actions.

« La souveraineté alimentaire est d’abord le droit de contrôler notre alimentation et cela commence par le contrôle de la production ; chaque communauté, chaque nation doit contrôler la production, la distribution et la consommation de son alimentation. 70% de la nourriture dans les pays africains proviennent de l’extérieur », a-t-il souligné. Cette souveraineté alimentaire passe aussi par le droit à une production alimentaire durable, ancrée sur les cultures endogènes, l’équité alimentaire, la protection des semences africaines, la justice sociale et environnementale, la protection de la biodiversité.

Et d’ajouter qu’il y a un lien tous ces défis et la jeunesse africaine. La ministre de la Planification et du Développement d’Ethiopie, Fitsum Assefa, s’est également de la tenue de ce somment sur une problématique importante qui est comment débloquer des opportunités économiques durables en Afrique, en particulier pour les jeunes, et favoriser l’entrepreneuriat. Elle a appelé déconstruire les stéréotypes mais aussi à lever les contraintes réelles qui empêchent les jeunes africains d’investir dans l’agriculture. Certes la jeunesse peut manquer de financement ou d’infrastructures suffisantes, mais elle ne doit perdre de vue le potentiel dont elle dispose, à savoir la créativité, l’énergie et la détermination, a-t-elle fait remarquer.