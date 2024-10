Niamey : lancement officiel des activités de traitement des cancers par radiothérapie à l’aide de l’accélérateur linéaire

gouvernement pour l’amélioration de la santé des populations mettant ainsi fin à la disparité des tarifs de ces prestations dans les formations sanitaires publiques ». Il a également fait remarquer que les causes du cancer sont multifactorielles, à l’image de sa prise en charge et de sa prévention qui sont multidisciplinaires et multisectorielles, dont les facteurs de risque, l’environnement, le mode de vie, l’âge et l’hérédité.

Le représentant de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), M. Hua Liu Dua a, quant à lui, a laissé entendre que « le Niger fait partie des pays de la première vague à participer à l’initiative rayon d’espoir de l’AIEA’’ avant d’annoncer que l’agence est fermement engagée à ‘’soutenir les efforts du Niger dans la lutte contre le cancer et à rendre l’accès au diagnostic et au traitement du cancer disponible et accessible à tous ».

Pour le représentant de l’AIEA à cette cérémonie, le partenariat de son institution avec le Niger est « un exemple réussi de coopération et de partenariat dans le développement des capacités d’utilisation de la radiothérapie et pour identifier et traiter le cancer » soulignant qu’au cours des « 50 dernières années, l’AIEA a apporté son soutien au gouvernement du Niger dans divers domaines de développement avec un accent particulier sur la santé humaine et le cancer ».

Aussi « l’installation de cet accélérateur linéaire au sein du centre national de lutte contre le cancer témoigne du partenariat qui existe entre l’AIEA et le Niger, elle montre aussi l’engagement du gouvernement à renforcer son