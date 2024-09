AIB : installation de la nouvelle directrice générale

La nouvelle directrice générale de l’Agence d’information du Burkina (AIB) a été officiellement installée, le vendredi 27 septembre 2024, dans ses fonctions.

L’information joue un rôle crucial dans le développement dans une nation. C’est dans ce sens que le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme(MCCAT) a transformé l’Agence d’information du Burkina (AIB) en Etablissement public de l’Etat(EPE).

Ce vendredi 27 septembre 2024, la nouvelle directrice générale de l’organe de presse, Séraphine Somé/ Millogo a été officiellement installée par le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Aimar Tamini. Celui-ci a informé la nouvelle de l’AIB que les ressources humaines et matérielles de l’ancienne AIB resteront pour le moment à sa disposition pour relever le défi. «Je vous rassure de tout mon engagement à travailler, à mériter cette confiance et celle de tous les acteurs avec qui, je viendrais désormais à travailler », a répondu madame Somé.

C.B.

Sidwaya.info

Crédit photo : C.G.