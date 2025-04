Aménagement hydroagricole : Le Commandant Ismaël Sombié lance la réhabilitation de la plaine de Bama

Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la pleine rizicole de Bama située à une trentaine de km de la ville de Bobo-Dioulasso ont été officiellement lancés dans la matinée du vendredi 11 avril 2025. C’est le ministre d’Etat, en charge de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël, patron de la cérémonie de lancement, qui a donné le premier coup de pelle symbolique de ces travaux. Le délai d’exécution est de 8 mois, et comme à son habitude, le ministre a dit attacher du prix au respect de ce délai.

« En fin novembre 2025 les producteurs doivent commencer l’exploitation. Le 30 novembre je serai là et même une seule seconde de plus ne sera pas tolérée. Prenez donc vos dispositions », a-t-il lancé aux responsables de l’entreprise en charge des travaux. Quant au cout de ces travaux il s’élève à 8,365 milliards de FCFA. Aussi pour une solution définitive au problème d’eau, il a été annoncé la construction prochaine d’un barrage, sur instruction du chef de l’Etat, en amont d’un cout de plus 7 milliard de FCFA afin de régler le gap de 8 millions de m3 nécessaires pour une exploitation de la plaine sur toute l’année. Ce qui par ricochet permettra une extension de plus de 200 ha aménagés irrigués.

