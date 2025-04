Festival International des Cascades (FESTICAS): la première édition placée sous le signe de la promotion du tourisme

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a présidé la cérémonie d’ouverture de la première édition du Festival International des Cascades (FESTICAS), le jeudi 10 avril 2025 dans la Cité du paysan noir. Cette cérémonie a connu la présence effective des autorités et des ressortissants de la région.

La 1ère édition du FESTICAS (Festival International des Cascades) a tenue sa promesse. Placée sous le thème : “Promouvoir la destination Burkina Faso “, ce festival se tient du 10 au 13 avril 2025 à Banfora. L’objectif est de faire la promotion de la culture burkinabè, valoriser les sites touristiques de la région des cascades et participer au renforcement du vivre-ensemble.

Selon le promoteur Mamadou KONE alias « Yougos KONE », en initiant ce festival, ils ont voulu unir les fils et filles de la région des Cascades et des autres régions, mais aussi accompagner les autorités dans la promotion de la culture et du tourisme. “Nous les fils et filles de la région des Cascades avons le devoir de par nos idées d’accompagner nos autorités afin de promouvoir le patrimoine culturel et touristique”, a-t-il soutenu.