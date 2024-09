An 1 de l’Alliance des États du Sahel :Le président GOITA dévoile de nouveaux projets pour l’avenir

Ce dimanche 15 septembre 2024 marque la première année de la création de l’Alliance des États du Sahel (#AES). À cette occasion, le Président en exercice de la Confédération, le Colonel Assimi GOITA, Président de la République du Mali, a fait une série d’annonces marquantes qui définissent la feuille de route de l’AES pour les prochaines années.

Parmi les annonces phares, la création en cours d’une banque d’investissement et d’un Fonds de stabilisation pour soutenir les économies des pays membres de l’AES a été mise en avant. Ces initiatives visent à renforcer la résilience économique des États sahéliens face aux défis multiples, notamment sécuritaires, climatiques et sociaux.

Une autre annonce stratégique concerne la mise en circulation prochaine du passeport biométrique de l’AES, un symbole fort de l’intégration régionale. Ce document facilitera la libre circulation des citoyens au sein de la Confédération, favorisant ainsi les échanges humains et économiques entre les membres.

Pour renforcer la communication et promouvoir les actions de l’Alliance, une chaîne d’information dédiée à l’AES sera prochainement lancée. Cette initiative vise à donner de la visibilité aux actions des États membres et à diffuser des informations fiables sur les enjeux régionaux et internationaux touchant la zone sahélienne.

Le Colonel Assimi GOITA a également assuré que l’AES est ouverte à nouer des partenariats avec d’autres pays ou entités qui respectent ses idéaux et sa souveraineté. Il a souligné l’importance pour l’Alliance de rester indépendante dans ses décisions tout en cherchant à coopérer avec des acteurs internationaux partageant les mêmes valeurs.

Ce premier anniversaire marque une étape importante pour l’AES, qui s’est imposée comme un acteur clé de la coopération interétatique en Afrique de l’Ouest. Les projets annoncés témoignent de la volonté de l’Alliance de s’organiser autour d’institutions fortes et d’initiatives porteuses de prospérité. Avec une vision claire pour l’avenir, l’AES ambitionne de renforcer son rôle de leader régional tout en s’ouvrant à des partenariats globaux pour affronter les enjeux du Sahel.

Augustin sogoh SANOU

Sidway.info