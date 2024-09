Forum des Administrations fiscales ouest-africaines : l’expert burkinabè en fiscalité, Jules TAPSOBA, porté à la tête du secrétaire exécutif

Le Burkinabè Jules Tapsoba, économiste- expert en fiscalité, a été nommé secrétaire exécutif du Forum des Administrations fiscales ouest-fricaines (FAFOA/WATAF) lors de la 20e assemblée générale de cette instance le 12 septembre 2024 à Bissau, en Guinée Bissau.

Il devient ainsi le tout premier secrétaire exécutif francophone depuis la création du Forum en septembre 2011.

Jules Tapsoba, ancien conseiller spécial à la Primature du Burkina Faso, est un cadre des Impôts et Expert des questions de fiscalité et de finances publiques. Il a occupé les fonctions de chef de mission du Programme d’Appui à la Transition fiscale en Afrique de l’Ouest (PATF) basé conjointement à la CEDEAO et à l’UEMOA.

Cette nomination de l’expert burkinabè est perçue comme la reconnaissance de son engagement au service des administrations fiscales de l’Afrique de l’Ouest après un parcours de test de recrutement.

Dans son discours d’acceptation, le tout nouveau secrétaire exécutif du FAFOA a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a réaffirmé son engagement à s’appuyer sur les réalisations de son prédécesseur pour renforcer les acquis du WATAF (FAFOA) et contribuer au développement économique de la région.

Le FAFOA a été créé suite à une adoption d’un accord par l’assemblée générale des États membres afin de contribuer à l’efficacité de l’administration fiscale et à l’amélioration de la prestation des services publics à l’appui du développement des pays d’Afrique de l’Ouest.

Konwoman Rufin PARE

Sidwaya.info