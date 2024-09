An II du MPSR2 : d’importants équipements militaires pour renforcer la puissance de feu

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique d’équipement des Forces armées nationales, d’importants matériels militaires ont été acquis au profit des forces combattantes, depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir.

L’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir a redonné plus de dynamisme aux Forces armées nationales et des capacités opérationnelles adéquates pour faire face à l’hydre terroriste. Un coup d’œil dans le rétroviseur, ces deux dernières années, permet de s’en convaincre. En effet, en plus de la réorganisation de l’armée et de toutes les forces paramilitaires qui a été effectuée pour prendre en compte le maillage de tout le territoire national, le président du Faso s’est lancé dans un processus d’acquisition progressive de matériels militaires de haut niveau au profit de l’armée burkinabè. Cela a été possible grâce à la diversification des partenariats stratégiques du Burkina Faso avec d’autres pays comme la Russie, la Turquie, la Chine, etc.

« Le défi de l’équipement est en cours de résolution. C’est déjà fait pour plusieurs de zones et il se poursuit pour d’autres zones », avait informé le président du Faso, au cours d’une rencontre avec des étudiants en mi-janvier 2023, à

Ouagadougou.

L’une des acquisitions les plus importantes qui a révolutionné l’efficacité des forces combattantes sur les terrains des hostilités sont celles des moyens de défense aériens. Ces moyens, il faut le dire, ont permis aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) d’engranger de nombreuses victoires en donnant du fil à retorde aux hordes terroristes sur les théâtres des opérations. On se rappelle que, le 8 avril 2024, le chef de l’Etat remettait au ministre de la Défense nationale et des Anciens combattant, le général Kassoum Coulibaly, un important lot de vecteurs aériens dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar TB2 et des Bayraktar Akinci. L’acquisition de ces drones est le fruit de coopération entre le Burkina Faso et la Turquie, permettant ainsi l’agrandissement de la flotte qui peut désormais intervenir en temps opportun et une surveillance permanente du territoire national.

Plus de 600 milliards de FCFA investi

De nos jours, grâce à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, de nombreux drones scrutent, permanemment le ciel à la recherche de tout ennemi. Bien avant cela, le 12 janvier 2024, un important lot de matériel militaire a été remis au ministère de la Défense. Il est composé de moyens roulants, d’armes de combat et de munitions. Toujours dans la dynamique du renforcement des capacités des forces armées nationales, le jeudi 6 juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie a été remis aux FDS, engagées sur le front de la guerre contre le terrorisme. Il s’agit de blindés de combat à l’épreuve des engins explosifs improvisés, de l’armement, de minutions et d’engins de travaux de génie militaire notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Le 18 avril 2024, un lot de matériel militaire a été remis au Chef d’état-major général des armées (CEMGA) pour emplois par le ministre en charge de la défense, le général Kassoum Coulibaly. Ces acquisitions étaient composées entre autres de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules Sadco, 20 véhicules citernes, 4 véhicules de types Armored car, 2 véhicules de type Armored Bus, de véhicules de type APC memsah.

Au total, selon le ministère de l’Economie et des Finances, près d’un milliard de dollars soit plus de 600 milliards F CFA ont été dépensés en 2023 pour l’acquisition de matériels militaires, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale. L’ensemble de ces acquisitions, salué par toutes les composantes de la nation, est non seulement le résultat de l’engagement des plus hautes autorités et le fruit des contributions diverses du peuple burkinabè qui, en dépit des velléités multiples de déstabilisation, a toujours fait chorus derrière le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. C’est donc à l’honneur de tous que des victoires sont engrangées sur le front de la lutte contre l’insécurité permettant à de nombreux déplacés de rejoindre leurs localités d’origine et la réouverture de nombreuses écoles, jadis fermées.

Soumaïla BONKOUNGOU