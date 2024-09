An II du MPSR2 : l’opérationnalisation d’une armée de combat

Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR 2) est à deux ans de gestion du pouvoir d’Etat. Durant ces 24 mois, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à une vaste réorganisation de l’armée, l’articulant autour de régions militaires, régions aériennes, légions de gendarmerie, des Bataillons d’intervention rapide (BIR), etc.

L’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR 2) a conduit à une nouvelle articulation des Forces armées nationales (FAN) afin de la mettre

à l’heure de la guerre asymétrique et la lutte contre les envahisseurs. En plus de rendre le renseignement plus opérationnel, cette nouvelle vision des FAN a amené le capitaine Ibrahim Traoré à créer trois nouvelles régions militaires, portant à six leur nombre, une nouvelle région aérienne, portant à deux leur nombre, six légions de gendarmerie, six groupements de forces armées et une vingtaine de Bataillons d’intervention rapide (BIR). Cette réorganisation de l’armée a permis aux forces combattantes d’accomplir convenablement et efficacement la mission principale de défense opérationnelle du territoire national et de lutte contre le terrorisme. Et les résultats sur le terrain sont reluisants. Désormais, la stratégie de défense et de sécurité vise à connaître, anticiper, prévenir, dissuader, protéger et intervenir. Une stratégie qui impose un nouvel aménagement pour non seulement prendre en compte le Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), mais aussi pour une lutte efficace contre l’hydre terroriste. Et c’est dans ce cadre que le Président le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à une profonde réorganisation opération-nelle des FAN, ainsi que les forces de sécurité intérieure, afin de leur permettre d’assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts burkinabè. Ainsi, les réformes ont concerné l’armée de terre et l’armée de l’air, la gendarmerie nationale, entre autres. Par exemple, la partie Ouest du pays, notamment la ville de Bobo-Dioulasso, a été dotée en région aérienne. Six légions de gendarmerie sont créées, ainsi que six groupements de forces armées. Le tout soutenu par les BIR créés au sein des forces armées avec pour objectif d’intervenir le plus rapidement possible et le plus en avant, en privilégiant la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l’intégrité territoriale. A côté de ces BIR, il y a la création du Groupement commando parachutiste (GCP), le 30 mars 2023, sur les cendres de l’ex-Régiment parachutiste commando (RPC). Ce groupement est basé à Bobo-Dioulasso et a pour mission d’assurer la préparation opérationnelle des personnels et des matériels des troupes aéroportées en vue de participer, en urgence et/ou dans la profondeur, aux missions dévolues aux FAN. Le GCP fournit également des appuis feux, du renseignement et efficacement à la défense anti-aérienne du territoire. Dans ce processus, le volet consacré à l’équipement a permis l’acquisition de la logistique militaire à hauteur de plusieurs milliards F CFA par le gouvernement pour faire face à la crise sécuritaire. Il s’agit, entre autres, de véhicules pick-up équipés de mitrailleuses, d’hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires, d’aéronefs de reconnaissance, d’hélicoptères de combat, de drones de frappes et de surveillance, de munitions, de blindés et de batteries.

A cela s’ajoutent le recrutement massif de 50 000 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) nationaux (15 000) et communaux (35 000) en 2022, suivi de celui du renforcement des effectifs militaires avec des techniciens de tous ordres (mécaniciens, soudeurs, informaticiens, électriciens …) Une ossature qui permet aux Forces de défense et de sécurité (FDS) de durcir le ton face à la menace terroriste en remportant des victoires sur les différents théâtres des opérations. Ce qui a permis la réinstallation de populations déplacées dans leurs zones d’origine sécurisées et protégées par les forces combattantes.

Wanlé Gérard COULIBALY