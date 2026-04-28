Lutte contre la fraude: plus de 63 millions F CFA de marchandises saisies à Bittou et à Koudougou

Le message est désormais sans équivoque : les frontières du Burkina Faso sont devenues un espace sous haute surveillance où la fraude ne prospère plus. Dans une offensive coordonnée illustrant une parfaite maîtrise du terrain, les services des Douanes ont, en date du 24 avril 2026, porté un coup sévère aux réseaux de criminalité économique.

Au bureau des Douanes de Bittou, l’obscurité de la nuit n’aura pas suffi à dissimuler les manœuvres frauduleuses. Un véhicule de type « Ben Boss », aménagé en véritable soute clandestine, a été intercepté alors qu’il convoyait des marchandises prohibées en provenance d’un pays voisin. Le bilan de cette opération est éloquent : plus de 11 000 litres d’huile moteur de marques « Aryan » et « Bon Voyage », ainsi qu’un volume impressionnant de pneumatiques, dont 100 pour tricycles, 12 500 pour vélos et 180 pour motos. L’ensemble de cette cargaison, estimé à 58 430 000 F CFA, a été saisi avec professionnalisme par les agents.

Dans le même élan, la brigade mobile de Koudougou a neutralisé une importante tentative d’introduction de produits plastiques prohibés. L’opération a permis la saisie de 450 colis de sachets plastiques, d’un poids total de plus de 6 tonnes et d’une valeur excédant 5 millions de francs CFA. Au-delà de la fraude économique, cette intervention met en lumière l’engagement constant de l’administration des Douanes dans la protection de l’environnement et de la santé publique.

Ces résultats significatifs interviennent dans un contexte particulier où la Semaine nationale de la culture (SNC) bat son plein à Bobo-Dioulasso, mobilisant l’ensemble de la Nation autour de la valorisation de son identité culturelle. Pendant que le pays célèbre son patrimoine, les soldats de l’économie, eux, restent fermement engagés à sécuriser les frontières et à préserver l’intégrité du tissu économique national.

Face à ces performances, le directeur général des Douanes, l’inspecteur divisionnaure Yves Kafando a salué la détermination et le professionnalisme des agents, tout en appelant à une mobilisation citoyenne accrue. Il a rappelé que la lutte contre la fraude constitue un enjeu majeur pour la souveraineté économique, la santé publique et la stabilité du pays, et que chaque citoyen a un rôle à jouer dans ce combat collectif.

Cette double opération vient confirmer une réalité désormais incontestable : sur toute l’étendue du territoire, la vigilance est permanente et la riposte systématique. Pour les fraudeurs, le constat est clair : toute tentative d’atteinte à l’économie nationale se solde inévitablement par une perte sèche.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 – 𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏 – 𝐃𝐆𝐃