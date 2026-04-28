Gestion des menstrues en milieu scolaire: plus d’une centaine de filles sensibilisées à Tenkodogo

La deuxième phase de la caravane de presse initiée dans le cadre de la campagne de communication dénommée : « Kom-pugli kaoreng yõodo », consacrée à la promotion de la scolarisation et du maintien des jeunes filles à l’école, a débuté, lundi 27 avril 2026, à Tenkodogo, dans le Nakambé et ce, jusqu’au 30 avril prochain. A cet effet, une conférence publique sur la santé et l’hygiène menstruelle en milieu scolaire, a été organisée au profit des élèves du Collège d’enseignement général (CEG) du secteur 2 de la ville.

Plus d’une centaine de filles du Collège d’enseignement général (CEG) du secteur 2 de Tenkodogo, dans le Nakambé peuvent désormais prendre en charge leur hygiène menstruelle en milieu scolaire. Le lundi 26 avril 2026, au cours d’une caravane de presse initiée dans le cadre de la campagne de communication dénommée : « Kom-pugli kaoreng yõodo », ces filles, à travers une conférence publique, ont été sensibilisées à la gestion hygiénique des menstruations.

Sans langue de bois, elles ont partagé les difficultés qu’elles rencontrent en milieu scolaire pendant leurs menstrues. Martine Salgré, élève en classe de 3e au CEG du secteur 2 de Tenkodogo, a déploré que le manque de serviettes hygiéniques chez certaines filles contraint celles-ci à rester à la maison pendant les classes. Elle a également ajouté qu’en milieu scolaire les filles ne disposent pas de toilettes spécialisées. Ce qui constitue, à son avis, une entrave à l’hygiène menstruelle.

Tout en témoignant sa reconnaissance aux organisateurs de la caravane, l’élève Salgré, les a invités à étendre l’initiative dans toutes les écoles du Burkina pour permettre à un nombre important de filles d’être sensibilisé. Asmao Dabré, également élèves en classe de 3e au CEG du secteur 2 de Tenkodogo, a dit avoir appris au sortir de cette conférence, les techniques pour se protéger pendant son cycle menstruel, comment aider les autres filles lors de leurs menstruations et la manière dont les parents doivent se comporter envers leurs filles lorsqu’elles sont en période de leurs menstruations.

Par ailleurs, Mme Dabré a dit être engagée à s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à la fin de ses études. Inoussa Sissao, conférencier et par ailleurs, chargé d’appui à la direction générale des appuis spécifiques du ministère en charge de l’enseignement secondaire, a laissé entendre au cours des échanges qu’une bonne gestion hygiénique des menstruations garantie la dignité de la jeune fille, augmente ses performances scolaires et renforce sa confiance en soi. Toute chose qui peut contribuer à réduire, selon lui, les abandons scolaires des filles. Il a saisi l’occasion pour appeler les garçons à soutenir les filles pendant leurs menstrues, notamment en évitant de se moquer d’elles et en les aidant à être à jour de leurs leçons.

« Les filles ont les mêmes droits que les garçons »

Le Directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DRESFPT) du Nazinon, Nachor Sorgho, en abordant les chiffres de l’année scolaire 2025-2026 dans sa circonscription administrative, a précisé que dans les établissements secondaires, les garçons représentent 43,53% des effectifs contre 56, 67% des filles. Il a mentionné que de la 6e jusqu’en classe de 2nde, l’on voit que le taux des filles dégringole parce qu’elles sont victimes de plusieurs facteurs qui font qu’elles abandonnent les classes. Pour M. Sorgho, ce n’est pas la question de l’inscription des filles à l’école qui pose problème. Il faut, a-t-il conseillé, lutter contre les différents obstacles qui peuvent jouer négativement sur leur maintien et leur réussite à l’école.

Ce qui veut dire, à l’écouter, qu’il y a un travail à faire parce que ces filles ont les mêmes droits que les garçons et il n’y a pas de raison qu’au cours du cursus scolaire, des obstacles divers viennent freiner leur scolarisation, leur maintien et leur réussite à l’école. Le DRESFPT du Nazinon a espéré que la caravane va produire des effets positifs en permettant à un plus grand nombre de filles de rester à l’école pour achever leur scolarité. La campagne de communication dénommée : « Kom-pugli kaoreng yõodo », couvrant la période 2024-2028, s’inscrit dans le cadre du projet : « Autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique subsaharienne plus » (SWEDD+), financé par la Banque mondiale.

Noufou Sawadogo

Légendes :

1. Les échanges ont été interactifs avec les filles du CEG du secteur 2 de Tenkodogo.

2. Martine Salgré, élève en classe de 3e au CEG du secteur 2 de Tenkodogo, a témoigné sa reconnaissance aux organisateurs de la caravane.

3. Le DRESFPT du Nazinon, Nachor Sorgho, a espéré que la caravane va produire des effets positifs en permettant à un plus grand nombre de filles de rester à l’école pour achever leur scolarité.

4. Inoussa Sissao, conférencier, a laissé entendre au cours des échanges qu’une bonne gestion hygiénique des menstruations garantit la dignité de la jeune fille.

5. La conférence a connu une forte participation des membres et des bénéficiaires du projet.

Voir ph dossier caravane éducation……..Mac Lazare