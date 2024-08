Après l’attaque contre les FAMa à Tinzawatène : La Confédération AES déterminée à combattre le terrorisme

Les chefs d’État du Burkina Faso et du Niger ont réaffirmé cet engagement au président Goïta à travers une délégation dépêchée à cet effet. Cette délégation de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel a été reçu en audience, ce jeudi à Koulouba, par le chef de l’État du Mali, le colonel Assimi Goïta.

Composée notamment du ministre d’État, ministre de la Défense nationale du Niger, le général Salifou Mody et du ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement Burkinabé, Rintalba Jean Emmanuel Ouédraogo, elle était venue présenter ses condoléances et exprimer sa compassion au peuple malien et aux autorités maliennes suite à l’agression terroriste contre les Forces armées maliennes à Tinzawatène, la semaine dernière. « Nous avons été spécialement dépêchés par les chefs d’État du Niger, le général Abdourahamane Tiani et du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré le général Salifou Mody poursuivant que l’objectif est d’affirmer une fois de plus leur soutien au peuple frère du Mali mais surtout de reaffirmer également leur solidarité, leur engagement et résolution à combattre le terrorisme sous toutes ses formes.

De son côté, le ministre d’État, chargé de la Communication du Faso a indiqué que la rencontre a été l’occasion, une fois de plus, d’afficher leur solidarité et surtout leur unité. Selon Rintalba Ouédraogo, dans le cadre de la confédération, l’espace AES comporte trois peuples mais un seul et même destin. « Donc le combat est le même au Burkina tout comme au Mali et au Niger », a-t-il déclaré. Ajoutant qu’ils ressortent véritablement enrichis des échanges qu’ils ont eus avec le président Goïta.

La rencontre a également été l’occasion de renforcer leur determination commune et ferme à faire face à toutes les adversités et aux terroristes. Sans oublier leurs parains et tous ceux qui, aujourd’hui, tapis dans l’ombre tirent les ficelles pour pouvoir faire avancer leurs intérêts dans nos États. « Nous repartons avec des messages rassurants, surtout une détermination intacte que nous devons donc transmettre à nos chefs d’État respectifs au Niger et au Burkina Faso », a indiqué le ministre burkinabé. Cette audience a enregistré la présence du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga.

Bembable DOUMBIA