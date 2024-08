Contribution à l’effort de paix : des Burkinabè de la diaspora mobilisent plus de 11 millions de francs CFA

Son excellence monsieur Karamako Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, accompagné de madame Stella Eldine KABRE/KABORE, ministre en charge de la Coopération régionale, a présidé le jeudi 08 août une cérémonie de remise de contributions au titre du Fonds de soutien patriotique.

D’un montant de onze millions sept cent quarante neuf mille deux cent trente six (11 749 236) francs CFA, cette contribution déjà versée au trésor public, émane de trois structures de Burkinabè vivant à l’étranger.

Il s’agit des Burkinabè résidant au Japon qui offrent neuf millions trente six mille deux cent trente six (9 036 236), deux millions deux cent treize mille (2 213 000) de la part des burkinabè vivant au Koweït city, et cinq cent mille (500 000) de la part des étudiants burkinabè de l’Arabie Saoudite.

A travers ce geste, ces Burkinabè de la diaspora disent répondre ainsi à l’appel du Président du Faso, à la mobilisation des fils et filles du pays pour soutenir la lutte contre l’insécurité.

Tour à tour, les porte-paroles des trois délégations ont salué l’élan de solidarité tous azimuts, et ont souhaité que d’autres Burkinabè emboitent leurs pas au bénéfice de la nation.

En recevant ces contributions, le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur a, au nom du gouvernement et du Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE, salué l’effort fourni par ces Burkinabè pour accomplir cet acte de solidarité, tout en rassurant nos compatriotes vivant à l’étranger, que « les contributions jusque-là ont porté leurs fruits et continuent de porter leurs fruits ».

A ce jour, ce sont plus 86 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par les fils et filles du pays au titre des contributions dans le cadre du Fonds de soutien patriotique aux dires du chef de la diplomatie burkinabè qui, à l’occasion, invite la diaspora à œuvrer davantage pour plus d’actions en faveur de la lutte contre l’insécurité.

DCRP/MAECR-BE