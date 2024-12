Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN), en partenariat avec Brands on a Mission (BOAM), a récompensé les meilleurs journalistes et les meilleures coordinations nationales lors de la clôture de son forum tenu du 4 au 6 décembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Ces distinctions, dénommées « Prix Michel Sidibé », ont célébré l’engagement des médias dans la promotion de la santé et de l’environnement. Le Burkina s’en sort avec un premier prix en presse en ligne remporté par Madina Belemviré du Bulletin santé.

L’engagement des médias dans les domaines de la santé et de l’environnement a été récompensé par le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN), avec le soutien financier de Brands on a Mission (BOAM). Les prix, portant le nom de Michel Sidibé, ancien directeur exécutif de l’ONUSIDA, visent à reconnaître et encourager les efforts des journalistes ainsi que des coordinations nationales du réseau.

Deux types de récompenses ont été attribués :

Prix pour les journalistes : huit distinctions au total, réparties à égalité entre les thématiques de la santé et de l’environnement, couvrant les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision.

Prix pour les meilleures coordinations nationales : trois distinctions récompensant les initiatives les plus dynamiques et structurées.

Cette initiative reflète l’importance de l’implication des médias africains dans la sensibilisation et la promotion de ces thématiques cruciales pour le développement durable et le progrès social.

Au total, sept journalistes ont été primés, parmi lesquels notre consœur Madina Belémviré de Bulletin Santé, qui s’est vu décerner le 1er Prix Michel Sidibé dans la catégorie santé, presse en ligne. Membre du bureau REMAPSEN du Burkina Faso, c’est la deuxième fois qu’elle est distinguée, après avoir remporté le 3e prix l’année dernière. Cette reconnaissance témoigne de sa détermination et de son engagement à contribuer à la promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive.

Les autres lauréats pour la thématique santé sont Idrissa Niassy (Sénégal) pour la presse écrite, Jules Elobo (Cameroun) pour la radio, et Constance Mananga (RDC) pour la télévision.

Les lauréats en environnement sont composés de Wilfrid Diankabakana (Congo Brazzaville) pour la presse en ligne, Mireille Siapje (Cameroun) pour la presse écrite, et Cécile Goudou (Bénin) pour la radio. Aucun lauréat n’a été désigné pour la télévision dans cette catégorie.

En ce qui concerne le Prix de la meilleure coordination nationale, les critères sont entre autres, la légalité de l’existence, l’organisation des initiatives de sensibilisation médiatique sur la santé et l’environnement dénommées les « Rendez-vous du REMAPSEN » et la production des rapports d’activités réguliers.

Le Madagascar a remporté le 1er prix Michel Sidibé coordination pays, le 2e et le 3e sont revenus respectivement à la Guinée équatoriale et au Benin.

Les prix varient de 200 000 à 50 000fcfa. Le président du REMAPSEN, Youssouf Bamba, a remercié le parrain des awards du REMAPSEN, Michel Sidibé qui a assisté himself à la remise des prix mais aussi au partenaire Brands on a Mission (BOAM), représenté par M Tobi Onabolu.

Michel Sidibé, ancien directeur exécutif de l’ONUSIDA et envoyé spécial de l’Union africaine pour le médicament, s’est déclaré honoré par l’institutionnalisation du « Prix Michel Sidibé des meilleures coordinations pays » du REMAPSEN.

« Ce prix, a-t-il affirmé, ne célèbre pas uniquement mon parcours de plus de 40 ans au service de la santé en Afrique. Il met également en lumière le rôle essentiel des médias dans notre combat collectif pour le progrès social. »

Tout comme le représentant du ministre en charge de la communication, Amadou Kanouté, et la représentante résidente d’ONU Femmes, Arlette Mvondo, Michel Sidibé a souligné l’importance incontournable des médias dans le changement social.

« Les médias africains ne sont pas de simples relais d’information. Ils sont des bâtisseurs de conscience, des architectes du changement. Leur travail connecte les décideurs aux réalités des populations, inspire l’action, sauve des vies et donne une voix à ceux qui, souvent, ne sont pas entendus », a-t-il déclaré avec conviction.

