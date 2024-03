Axe Ouaga-Bobo : 2 morts dans un grave accident de la route

Un accident s’est produit, le mercredi 13 mars 2024, sur l’axe Ouaga-Bobo, à hauteur du village de Makognadougou. Le bilan fait état de deux morts et un blessé.

Un véhicule de type Toyota 4X4 ayant quitté Ouagadougou, hier mercredi 13 mars 2024, pour Bobo-Dioulasso, a fait un accident qui a causé deux morts et un blessé. Le blessé a été transporté d’urgence dans un centre de santé pour des soins. L’accident s’est produit à hauteur du village de Makognadougou, à une vingtaine de kilomètres du nouveau péage moderne en construction. Des témoignages recueillis sur place, il est ressorti que le véhicule a complètement quitté le bitume et s’est retrouvé dans la nature. Tout porte à croire qu’il roulait à vive allure et le chauffeur aurait perdu son contrôle. Au moment où nous quittions les lieux aux environs de 15h30, les riverains étaient toujours sous le choc et attendaient des instructions avant de procéder à l’enlèvement des corps pour l’inhumation.

Ouamtinga Michel ILBOUDO omichel20@gmail.com