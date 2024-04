Bittou : un « voleur de femme » échappe à un lynchage

En route pour Cinkansé, Kantigui a marqué un arrêt à Bittou pour prendre des forces. Dans un restaurant de la place, Kantigui a appris qu’un jeune de la localité a échappé de peu à un lynchage. En effet, mal lui en a pris de se rendre, en pleine nuit, au domicile d’un habitant de la localité, pour de salles besognes avec la femme de ce dernier en son absence (pour des raisons professionnelles). Malheureusement, a-t-on expliqué à Kantigui, le voleur de femme a été pris la main dans le sac. « Grâce à l’intervention des VDP, des FDS, la situation a été maîtrisée. Le jeune a été conduit à la gendarmerie pour la suite des enquêtes », a conclu la source de Kantigui.

Boromo : une mendiante se fait escroquer 700 000 F CFA

Kantigui a appris qu’une mendiante, originaire de la ville de Sya (Bobo-Dioulasso), s’est fait escroquer la somme de 700 000 F CFA, par son logeur à Boromo. Celui-ci, a-t-on indiqué, devait acheter à la mendiante un terrain en zone non lotie à Bobo-Dioulasso. Selon ce qui a été relaté à Kantigui, à la suite de querelles avec son mari à Ouagadougou, la dame résidait dans un premier temps avec ses deux enfants chez une parente. Pour « joindre les deux bouts », elle a choisi de mendier. Mais, après quelques semaines à Ouagadougou, sa parente (son logeur) lui propose de se rendre à Boromo où la mendicité semble plus rentable. C’est ainsi qu’elle s’y est installée dans l’espoir de tirer profit. Après avoir réuni quelques sommes d’argent, la mendiante décide de se construire une maison à Bobo-Dioulasso, dans un quartier périphérique, selon le confident de Kantigui. C’est ainsi qu’elle remettra d’abord 500 000 F CFA et ensuite 200 000 F CFA à son tuteur de Boromo pour l’acquisition de la maison. C’est en cherchant à aller voir les fruits de son investissement que la pauvre dame va découvrir qu’elle a été dupée par son tuteur. De ce que Kantigui a appris, aux dernières nouvelles, les deux parties se sont retrouvées devant les autorités compétentes pour trouver une solution.

Bittou : un enseignant perd la vie dans un accident

C’est avec amertume que Kantigui a appris qu’un combattant de l’ignorance a définitivement déposé la craie dans la nuit du 20 au 21 avril 2024. Selon le récit fait à Kantigui, l’enseignant a perdu la vie dans un accident de circulation au poste de péage à la sortie de Bittou sur l’axe Bittou-Cinkansé, à environ un kilomètre de la gendarmerie. Les circonstances de son accident ne sont pas connues, a-t-on rapporté à Kantigui, puisque c’est très tôt le matin que son corps ainsi que sa moto ont été retrouvés sur les lieux. Selon les informations recueillies sur place, l’enseignant, en service dans la CEB de Gounghin, province du Kourittenga (Koupèla), se rendait dans son village, dans les environs de Cinkansé pour assister aux obsèques de sa sœur. Mais malheureusement, il n’y arrivera pas. Après les constatations d’usage, le corps a été enlevé et sera inhumé à Bittou par ses parents. Kantigui exprime toute sa compassion à la famille nucléaire et à la grande famille enseignante.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89