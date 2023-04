16e édition du SIAO: plus de 71 millions FCFA collectés pour l’effort de guerre

Le Président-directeur général de Savane média et parrain artistique du SIAO, Aboubacar Zida dit Sidnaba, a remis les dons recueillis lors de la biennale de l’artisanat aux bénéficiaires, le vendredi 31 mars 2023 à Ouagadougou.

La 16e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) s’est tenue, du 27 janvier au 05 février 2023, dans un contexte de défis sécuritaire et humanitaire. Pour une organisation réussie, un appel à mobilisation avait été lancé pour venir en aide aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Personnes déplacées internes (PDI).

La remise des dons a eu lieu, vendredi 31 mars 2023 au sein de ce Salon. Pour le représentant de Savane média, Yacouba Jacob Barry, les Burkinabè ont montré leur solidarité, ils ont préféré l’union à la solitude. A l’entendre, leur P-DG a reçu le P-DG de Neftali média venu le voir pour lui soumettre le projet du SIAO au nom des organisateurs et aussi pour lui demander son accompagnement pour que cette édition soit spéciale.

Il a, par ailleurs, soutenu que pour la spécificité de cette édition dans un contexte particulier, il faudra qu’il y ait un acte de solidarité. « Sensible à cet appel, le P-DG de Savane média s’est engagé et a accepté non seulement le parrainage artistique que le SIAO lui proposait, mais aussi de lancer l’appel à la solidarité », a-t-il indiqué. M. Barry a ajouté que M. Zida, au-delà de ses exhortations patriotiques, a fait appel à la générosité et au cœur des Burkinabè pour qu’ils se soutiennent mutuellement face à l’épreuve.

Et c’est dans ce sens que depuis 2016, sa radio et sa télévision n’ont cessé de mobiliser des dons divers en faveur des personnes vulnérables du pays. Yacouba Jacob Barry a, en outre, révélé que cet appel a donné des résultats. Une nuit de solidarité a été organisée au cours de cette 16e édition à l’issue de laquelle les compatriotes de l’intérieur comme de l’extérieur ont fait parler leur cœur, a-t-il ajouté.

« Nous avons pu mobiliser plus de 71 millions F CFA, 15 tonnes de riz, 1500 kilogrammes de couscous arabe, 25 motos et casques, du carburant à hauteur de trois millions FCFA, 20 lampes solaires. Nous allons les remettre au 1er responsable du SIAO pour qu’il les transmette à qui de droit pour la solidarité nationale et pour l’effort de guerre », a-t-il laissé entendre.

Une action à perpétuer

A l’occasion, le Secrétaire général (SG) du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, Fidèle Ilboudo a, au nom du département, rendu hommage à toutes les personnes physiques et morales qui ont laissé parler leur cœur lors de la campagne de collecte des dons pour contribuer à la lutte contre le terrorisme.

« En initiant cette activité en marge de la biennale de l’artisanat africain et dans le souci de lui garantir tout le succès escompté, il nous a paru nécessaire de la faire porter par une personnalité qui, fort de son vaste réseau relationnel aussi bien au Burkina qu’en dehors de nos frontières, a pu mobiliser les filles et fils ainsi que les amis de notre pays pour apporter leur contribution à l’effort de guerre », a-t-il expliqué.

Fidèle Ilboudo a, en plus, exprimé ses félicitations et ses remerciements à Aboubacar Zida, parrain artistique de la 16e édition et ambassadeur du SIAO pour l’artisanat africain d’avoir contribué immensément à la mobilisation des ressources en nature et en espèces pour soutenir les FDS et les PDI. A leur suite, le P-DG, Aboubacar Zida, a traduit sa reconnaissance au Comité national d’organisation du SIAO pour le choix porté à sa personne. « Nous avons été honorés par le SIAO en tant que parrain artistique.

A la suite de cela, nous avons eu l’idée de collecter un peu d’argent pour venir en aide à notre pays qui traverse des moments difficiles », a-t-il déclaré. Lors de cette cérémonie de remise, un trophée a été offert à l’ambassadeur de l’artisanat africain, Aboubacar Zida alias Sidnaba en signe de reconnaissance.

Abdel Aziz NABALOUM

Odilia VEBAMBA (Stagiaire)