27e Nuit des champions : L’AJSB récompense les 30 meilleurs sportifs vendredi prochain

L’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) a animé, le vendredi 4 novembre 2022 à Ouagadougou, une conférence de presse pour donner les derniers détails sur l’organisation de la 27e Nuit des champions. 30 lauréats issus de diverses disciplines sportives du Burkina Faso seront honorés le 11 novembre prochain au palais des Sports de Ouaga 2000.

Après plusieurs reports dus à la situation sociopolitique du pays, l’AJSB a finalement retenu la date du 11 novembre 2022 pour la tenue de la 27e Nuit des champions. Le monde du sport burkinabè (acteurs, dirigeants et journalistes sportifs) va se retrouver au palais des sports pour distinguer les athlètes qui se seraient les mieux illustrés au cours de la saison sportive écoulée malgré un contexte économique et sécuritaire difficile. « Non seulement nous la tiendrons et nous la tiendrons bien pour montrer aux yeux des Burkinabè, la résilience du monde sportif qui se bat pour toujours rendre une image d’un Burkina Faso fort », a mentionné le président de l’AJSB Jérôme Tiendrébéogo.

Cette nuit des récompenses va être parrainée par le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) Jean Yaméogo et coparrainé par l’ancien goléador des Etalons, Moumouni Dagano. L’événement est coprésidé par le ministre des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi (Issouf Sirima) et celui en charge de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo. Cette nuit de l’excellence placée sous le très haut patronage de sa Majesté le Mogho-Naba Baongho, sera retransmise en directe sur la télévision nationale et le signal sera repris en synchronisation sur les télévisions partenaires de l’AJSB. S’adressant aux journalistes sportifs, le président de l’AJSB a fait savoir que « la Nuit des champions AJSB est une affaire de toutes et de tous ».

« Le succès de la 27e édition dépendra de votre investissement, de votre engagement. Nous devrons nous donner la main pour relever le défi afin que nos partenaires, le monde du sport, celui de la presse, les Burkinabè et tous ceux qui nous suivent à l’étranger soient fiers de nous », a-t-il insisté. Tous les ingrédients ont été mis, a-t-il précisé, pour que la fête soit belle. Chaque athlète recevra un trophée, un survêtement, une tenue griffée d’un styliste de la place et des gadgets des partenaires. Le budget estimatif de l’événement non encore bouclé s’évalue à près de 39 millions F CFA.

Adama SALAMBERE