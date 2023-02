63e anniversaire de Sa Majesté Naruhito du Japon : Kato Masaaki appelle à « prêter main forte » au Burkina

L’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, S.EM. Kato Masaaki, a célébré le 63e anniversaire de l’Empereur, Sa Majesté Naruhito, le 22 février 2023 à sa résidence à Ouagadougou. A cette occasion, il a appelé les partenaires à soutenir le Burkina Faso.

L’ambassadeur du Japon, Kato Masaaki ,est solidaire du Burkina Faso dans la crise qu’il traverse actuellement. L’ambassadeur l’a signifié lors de la célébration du 63e anniversaire de Sa Majesté Naruhito, l’Empereur du Japon, le 22 février 2023 à sa résidence à Ouagadougou.

Cette commémoration a connu la présence d’imminentes personnalités dont des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et consulaire et des organisations internationales et interafricaines. A l’occasion, M. Kato a passé en revue la coopération entre le Japon et le continent africain et en particulier avec le Burkina Faso.

« La coopération entre le Japon et le Burkina est vieille de plus 60 ans et se met en œuvre à travers trois piliers que sont le développement de l’agriculture, le renforcement du capital humain et l’intégration régionale », a-t-il déclaré.

Au nombre des acquis de cette coopération bilatérale, il a cité entre autres, le bitumage de la rocade sud- est du boulevard des Tansoaba, la coopération technique et l’aide alimentaire dans le secteur agricole, des réalisations d’écoles, de Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), de forages et le renforcement des capacités dans plusieurs secteurs.

Il a témoigné la solidarité du peuple japonais au peuple burkinabè, durement éprouvé par la crise sécuritaire et humanitaire. Dans ce sens, le diplomate nippon a aussi appelé à un soutien international aux autorités du pays pour un retour à un ordre constitutionnel normal et à la paix.

Selon lui, le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, fait du développement endogène son cheval de bataille et le Japon est engagé à l’accompagner dans ce sens. « Le Japon est prêt à soutenir les efforts de la Transition du Burkina Faso en prenant en compte l’esprit du développement endogène et de la coopération mutuelle », a soutenu Kato Masaaki.

Sur le plan international, le pays du Soleil levant , a rappelé son ambassadeur au pays des Hommes intègres, assure la présidence du G7 et occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité à l’Organisation des Nations unies(ONU). En plus, selon M. Masaaki, son pays s’est engagé à promouvoir un ordre international libre qui a été réaffirmé lors de la TICAD 8 tenue en Tunisie en août 2022, dans le sens de travailler avec l’Afrique pour un monde résilient.

« Le Japon a annoncé un investissement public-privé de 30 milliards dollars USD en Afrique au cours des trois prochaines années », a-t-il indiqué. La célébration du 63e anniversaire de l’Empereur , Sa Majesté Naruhito ,a été aussi une occasion pour les participants, à cette cérémonie, de s’imprégner de la culture nippone, à travers sa cuisine, sa musique et une exposition de produits de marque du pays.

Soumaïla BONKOUNGOU & Souleymane SORY(Stagiaire)