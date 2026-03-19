Poursuivi pour avoir poignardé son voisin, il bénéficie d’une seconde chance

M.F était devant les juges du Tribunal de grande instance (TGI) de Banfora, le mardi 10 mars 2026. Il répondait des faits de coups et blessures volontaires sur K.S. Les faits se sont produits le jeudi 12 février dernier. Tout a commencé par une affaire de bois. En effet, le prévenu a ramassé le bois de sa victime sans son consentement. C’est sur le lieu où la victime a intercepté M.F avec le chargement de bois (…)

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Alpha Sékou BARRY

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