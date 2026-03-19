Représentation nationale: le vice-gouverneur de la BCEAO et le représentant résident du PNUD à l’ALT

Le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma a reçu en audience, successivement le vice-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), Der Rogatien Poda et le représentant résident du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, Snehal Vasant al Soneji, mercredi 18 mars 2026 à Ouagadougou.

Deux représentants d’institutions importantes dans les secteurs de l’économie et du développement ont rendu visite au Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, le mercredi 18 mars 2026 à Ouagadougou. Il s’agit du vice-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Der Rogatien Poda et le représentant résident du Programme des nations unies pour le développement (PNUD), au Burkina Faso, Snehal Vasantal Soneji.

Le vice-gouverneur de la BCEAO a confié qu’il est venu rencontrer le président de la l’ALT pour lui exprimer ses devoirs et lui donner des informations générales sur la vie de la BCEAO, qui est une institution à laquelle il s’intéresse énormément. Ainsi, M. Poda a indiqué que la BCEAO est bien gérée et qu’elle suit de très près l’évolution économique dans les Etats et constate la vitalité des économies et leur résilience en dépit des difficultés de natures diverses qui les assaillent. Der Rogatien Poda a annoncé également que le comité de politique monétaire de la Banque centrale a décidé le 4 mars 2026, de baisser le taux directeur de 3,25% à 3%, dans le cadre de sa politique monétaire pour soutenir l’activité économique dans l’Union économique et monétaire.

« Cette décision s’inscrit dans le contexte d’une inflation maîtrisée et d’une dynamique économique relativement favorable dans l’Union », a-t-il justifié. S’agissant de la croissance, Der Rogatien Poda a déclaré qu’elle affiche un taux de 6,5%, très appréciable même par rapport aux grands pays dans le monde et les Etats voisins qui sont dans les zones environnantes. « En matière de financement de l’économie, on pense qu’il faudrait concrètement que les investissements privés puissent aussi bénéficier de cette situation de réduction du coût du crédit et donc que les Etats et les entreprises et les ménages trouvent leur compte », a-t-il fait savoir.

Le représentant résident du PNUD, Snehal Vasant al Soneji, a annoncé à sa sortie d’audience qu’il s’agit d’une visite de courtoisie au président de l’ALT. Selon lui, il s’agit également de réaffirmer la disponibilité du PNUD à travailler auprès de la communauté et du gouvernement, pour la mise en œuvrer des priorités exprimées dans le plan national de relance. « Le programme transformateur signé entre les Nations unies et le gouvernement est 100% aligné avec le travail du PNUD. Il concerne la gouvernance, l’énergie, l’environnement et la résilience » a-t-il précisé.

Evariste YODA