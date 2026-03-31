Journée d’exemplarité fiscale : la Primature engagée pour le civisme fiscal

Dans le cadre de la journée d’exemplarité fiscale, une équipe mobile de la direction générale des impôts a effectué une mission à la Primature, le lundi 30 mars 2026, afin de permettre au personnel de s’acquitter de ses obligations fiscales.

Cette initiative vise à rapprocher l’administration fiscale des citoyens, en particulier des agents publics, en facilitant le paiement des taxes. L’opération a porté, entre autres, sur la Taxe sur les véhicules à moteur (TVM), la taxe de résidence, ainsi que sur la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Le directeur de cabinet, Mamadou Dembélé, après s’être lui-même acquitté de ses taxes, notamment de la taxe sur les véhicules à moteur et de la taxe de résidence, a salué cette initiative de proximité portée par la direction générale des impôts. Selon lui, elle permet de lever certaines contraintes, notamment le manque de temps ou de disponibilité des contribuables.

« Parfois, les citoyens ne s’acquittent pas de leurs taxes, non pas par mauvaise foi, mais faute de temps. Le fait de venir vers eux sur leurs lieux de travail facilite grandement les choses et permet à chacun de remplir son devoir civique », a-t-il expliqué. Il a, par ailleurs, lancé un appel à l’ensemble des Burkinabè, en particulier au personnel de la Primature, à faire preuve de responsabilité en s’acquittant de leurs obligations fiscales. « En tant que citoyens, nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Le paiement des taxes permet à l’Etat de satisfaire les besoins collectifs et d’assurer le développement du pays », a-t-il insisté. Pour rappel, l’édition 2026 de la journée d’exemplarité fiscale a été lancée le 2 mars par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui s’est lui-même acquitté de son devoir fiscal. Cette action vise à promouvoir une culture du civisme fiscal et à renforcer la mobilisation des ressources internes au profit du développement national.

DCRP / Primature