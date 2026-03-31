Journée de l’exemplarité fiscale: le ministre de la Santé invite ses collaborateurs à payer leurs impôts

Dans le cadre des journées de l’exemplarité fiscale, le ministre de la Santé, Robert Kangourou, a payé sa taxe de résidence et celle sur les véhicules à moteur, le lundi 30 mars 2026, à Ouagadougou.

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, est à jour de ses obligations fiscales. Le lundi 30 mars 2026, il a payé sa taxe de résidence et la Taxe sur les véhicules à moteur (TVM). « Je suis venu ce matin payer mes impôts en vue d’encourager mes collaborateurs à faire comme moi. C’est-à-dire être à jour de leurs obligations fiscales. Il est extrêmement important que chaque agent de santé puisse payer ses impôts », a-t-il expliqué. Il les a encouragés à le faire afin de pouvoir mobiliser davantage de ressources pour un développement endogène.

« Je félicite le ministre pour l’exemple qu’il vient de donner à l’ensemble de ses collaborateurs parce que quand le premier responsable donne l’exemple, cela motive les collaborateurs à suivre Et, nous sommes convaincus que les collaborateurs suivront », a souligné le directeur des services fiscaux de la direction générale des impôts, Augustin Kouela. En effet, les journées de l’exemplarité fiscale sont une initiative inscrite chaque année dans les activités de la direction générale des impôts. Les usagers ont jusqu’au 31 mars pour s’acquitter de leurs droits fiscaux. Passer ce délai, la loi autorise au paiement une pénalité de 25 % sur la taxe.

L’objectif de ces journées, selon M. Kouela, est de renforcer la promotion du civisme fiscal et la gouvernance par l’exemplarité. Il a donc invité l’ensemble des citoyens, des usagers à faire diligence pour payer leur taxe de résidence au plus tard le 31 mars 2026. Les taxes sont, entre autres, la TVM, la taxe de résidence, la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties et la taxe sur les armes. Augustin Kouela a rappelé qu’il y a d’autres canaux plus simples pour payer ses impôts personnels, notamment en utilisant le mobile money. « Vous n’avez pas besoin de connexion pour payer. Il suffit seulement que le réseau GSM marche et vous le faites. Et, la quittance est téléchargeable sur le site web de la DGI ou par Faso Arzeka. Après le paiement, la quittance est immédiatement téléchargée. », a-t-il rassuré. Pour lui, le paiement électronique permet de désengorger les services et de gagner en temps. C’est pourquoi, « j’encourage la population à utiliser les moyens de paiement électroniques », a-t-il insisté.

Fleur BIRBA