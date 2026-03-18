CAN 2025 : le Sénégal conteste la décision de la CAF

Le gouvernement du Sénégal a réagi à la décision de la Confédération africaine de football de retirer son titre de champion d’Afrique 2025 au profit du Maroc. Les autorités sénégalaises dénoncent une mesure jugée injuste, opaque et contraire aux principes de l’éthique sportive.

Dans un communiqué officiel, Dakar affirme ne pas reconnaître cette décision et annonce son intention de saisir les juridictions internationales compétentes. Le Sénégal exige également l’ouverture d’une enquête indépendante.

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