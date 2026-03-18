Nations unies: le nouvel ambassadeur du Burkina présente ses lettres de créance à Antonio Guterres

Saïdou Zongo a présenté au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, les lettres par lesquelles, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat, l’accrédite en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations unies.

A l’issue de la cérémonie solennelle, Antonio Guterres a reçu en audience le diplomate burkinabè qui entame ainsi officiellement sa mission à New York. La présentation des lettres de créance traduit l’engagement renouvelé du Burkina Faso à œuvrer activement au sein du système multilatéral, en faveur de la paix, de la sécurité internationale, du développement durable et du renforcement de la coopération entre les nations. Diplomate de carrière, Saïdou Zongo dispose d’une grande expérience dans les affaires multilatérales et en matière de représentation internationale du Burkina Faso.

Il a occupé de hautes responsabilités au sein du département des Affaires étrangères, aussi bien à la centrale qu’au niveau des missions diplomatiques et postes consulaires. Pour le cas particulier des Nations unies, il y a déjà servi dans le cadre du mandat du Burkina Faso au Conseil de sécurité de 2008-2011. En rappel, c’est en Conseil des ministres du 22 janvier 2026 que Saïdou Zongo a été nommé ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations unies.

DCRP/MAE