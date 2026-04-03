Lutte contre la criminalité urbaine : Un présumé voleur d’armes des sociétés privées de sécurité mis aux arrêts par la Police Nationale à Ouagadougou

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°08 de la ville de Ouagadougou vient de mettre un terme aux activités malsaines d’un individu qui s’adonnait aux vols des armes à feu appartenant à des sociétés privées de sécurité, couramment appelées ‘’sociétés de gardiennage’’ à Ouagadougou.

Il ressort des faits qu’il a créé depuis 2022 une société fictive de gardiennage dénommée « LIDEAR ». Pour acquérir des armes pour ses vigiles qu’il a recrutés, il sillonnait tardivement la nuit les quartiers comme Cissin, Boulmiougou, Bonheur ville et Ouaga 2000 à la recherche d’une occasion pour voler. Lorsqu’il apercevait des vigiles endormis et leurs armes exposées, il s’approchait discrètement et s’emparait des armes et disparaissait à l’aide d’une moto qu’il avait préalablement pris le soin de camoufler dans un endroit un peu plus loin du poste de surveillance des vigiles.

Après avoir acquis les armes, il faisait ensuite une approche aux propriétaires des lieux de commerce et aux tenanciers des grands débits de boisson à qui il proposait ses services de surveillance. Une fois le marché conclu, sur la base de faux documents, il signait avec eux des contrats dont le montant variait entre 50.000 FCFA et 70.000 FCFA par mois et par vigile. Les vigiles qu’il a recrutés disposaient du nécessaire pour travailler avec rémunération allant de 40.000 FCFA à 60.000 FCFA en fonction du poste de surveillance. Des investigations menées, il ressort également que ses clients et ses employés ignoraient que la société était fictive et surtout l’origine frauduleuse des armes.