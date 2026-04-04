Engagement patriotique Forte mobilisation pour l’assainissement du site Faso Mêbo à Ziniaré

Dans le cadre de la première phase de la 3ᵉ édition des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), une grande opération de salubrité a été organisée ce samedi sur le site de Faso Mêbo, à Guilongou, dans la ville de Ziniaré. L’initiative a été conduite par le gouverneur de la région de l’Oubritenga, Sy Assetou Barry/Traoré.

Munis de machettes, de râteaux et de divers équipements de nettoyage, plusieurs centaines de personnes ont procédé à l’assainissement complet de ce site appelé à accueillir prochainement les installations de Faso Mêbo, dont le lancement officiel dans la région est attendu dans les tout prochains jours. Autorités administratives et locales, forces de défense et de sécurité, représentants coutumiers, responsables associatifs et populations de Ziniaré ont répondu massivement à l’appel. Parmi les personnalités présentes figuraient le Haut-Commissaire de la province du Bazèga, Saïdou Guigma, et le président de la Délégation spéciale de la commune de Ziniaré, Florent Tingani Daboné. L’activité s’est déroulée dans une ambiance empreinte de civisme, de solidarité et de patriotisme.

Saluant cet élan collectif, le gouverneur de la région de l’Oubritenga, Sy Assetou Barry/Traoré a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des participants. Elle les a invités à renforcer leur soutien autour des activités de Faso Mêbo, et a annoncé la mise en place prochaine d’un groupe de suivi dédié à ce programme dans la région.

À travers cette initiative, les populations de Ziniaré ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un cadre de vie sain et leur attachement aux valeurs de cohésion sociale et de patriotisme, en parfaite adéquation avec les objectifs des JEPPC.

Lancées le 26 mars dernier, ces journées se poursuivent jusqu’au 9 avril 2026, avec un programme diversifié d’actions citoyennes sur l’ensemble du territoire national.

D. S.