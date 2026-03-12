Pédale de la résilience et de la paix/IIIe édition: rendez-vous le 15 mars prochain

La IIIe édition du grand prix cycliste la Pédale de la résilience et de la paix se disputera, le 15 mars prochain, sur le boulevard Isidore Noël Thomas Sankara. Cette information a été portée aux journalistes, hier 12 mars 2026, au cours d’une conférence à Ouagadougou.

Depuis le 14 avril 2024, le cercle des grands prix cyclistes au Burkina s’est agrandi avec la pédale de la résilience et de la paix, une compétition qui vise à magnifier la résilience du peuple burkinabè et à la promotion de la paix. Après une Ire édition puis une seconde, le comité d’organisation opte pour la continuité. Le 15 mars prochain, avec le soutien de son partenaire IAM Gold Essakane SA, il donne rendez-vous pour la IIIe édition.

Inscrit au calendrier de la Fédération burkinabé de cycliste (FBC), le Grand prix cycliste dénommé Pédale de la résilience et de la paix, est considéré, selon son manager général de ladite compétition, comme un rendez-vous majeur de la petite reine, après l’ouverture officielle de la saison sportive qui a eu lieu il y’a environ un mois. « Faut-il le rappeler, cette compétition est l’une des mieux dotées en prix et concerne tous les clubs affiliés à la fédération burkinabé de cycliste et en règle de leurs engagements », a rappelé Gustave Taro.

Aussi, toujours le manager général, sa tenue dans le mois de mars va permettre aux coureurs de mieux se préparer pour les échéances nationales et continentales. « Cette année particulièrement, elle va permettre de préparer les dames pour la première édition du Tour Yennenga qui se profile au mois d’avril et les garçons pour le tour du Mali également prévu en mi-Avril », a-t-il justifié. Contrairement aux éditions précédentes, celle de 2026 se disputera entièrement sur le Boulevard Isidore Noël

Thomas Sankara.

Prix spécial Mogho Naaba Baongho

Cependant, il est prévu un départ furtif devant le palais de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho. « Le choix de ce lieu n’est nullement fortuit. Les travailleurs de IAMGOLD ESSAKANE et la fédération ont choisi de rendre hommage à Sa Majesté pour tous les efforts qu’il consent dans la recherche de la paix et la promotion du vivre- ensemble. Grand sportif dans l’âme, Sa Majesté a marqué son entière disponibilité à soutenir cette initiative qui offre de la compétition aux cyclistes burkinabé », a justifié le manager général. Avant d’informer : « Du reste il est institué un prix spécial de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho, dans les deux genres et au même montant. Sa Majesté tient à ce que les sportifs soient mis en avant dans cette compétition, étant donné les efforts considérables qu’ils fournissent pour nous offrir un spectacle de qualité ».

Comme à l’accoutumée, la traditionnelle randonnée sur vélo des travailleurs de IAMGOLD ESSAKANE aura lieu autour du palais de Sa Majesté, accompagnée de quelques cyclistes du palais. « Nous avons tenu à cette exhibition, pour réaffirmer notre attachement à la pratique du Sport dans notre société et particulièrement dans les entreprises », a justifié Gustave Taro. La IIIe édition du grand prix cycliste Pédale de la résilience de la paix est placée sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum/ Zingué Ouattara et sous la présidence du Ministre de l’Energie des Mines et des Carrières, Yakouba Zabré Gouba.

Ollo Aimé Césaire HIEN