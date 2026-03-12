Université Joseph-Ki-Zerbo: 454 nouveaux doctorants effectuent leur rentrée

L’université Joseph-Ki-Zerbo a organisé la deuxième édition de la rentrée solennelle des doctorants, au titre de l’année académique 2025-2026, le jeudi 12 mars dernier, à Ouagadougou, sur le thème : « Publier des articles scientifiques et rédiger sa thèse : clés pour optimiser la performance académique ».

L’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) poursuit sa dynamique de promotion de la recherche scientifique et de l’excellence académique. En effet, elle a organisé, le jeudi 12 mars 2026, à Ouagadougou, une cérémonie officielle de rentrée solennelle des doctorants pour l’année académique 2025-2026. Au total, 454 doctorants ont été admis cette année et répartis dans les quatre écoles doctorales de l’université.

Le président du collège des écoles doctorales, Gabin Korbéogo, a indiqué que l’université compte quatre écoles doctorales regroupant environ 2 000 doctorants. A cet effet, cette rentrée académique constitue un moment important pour l’institution, qui entend cultiver l’excellence et renforcer l’engagement des chercheurs en formation. Pour cette rentrée académique, a-t-il expliqué, 250 doctorants ont intégré l’école doctorale sciences et technologies, 180 l’école doctorale lettres, sciences humaines et communication, 21 l’école doctorale sciences de la santé, et 3 l’école doctorale informatique et changement climatique.

M. Korbéogo a, en outre, souligné que la promotion de cette année compte 94 femmes, soit 20,70 % des effectifs. Une progression notable selon lui, par rapport à l’année précédente.

Pour lui, la qualité des formations doctorales repose sur la rigueur méthodologique, la pertinence des problématiques de recherche et l’impact des résultats sur le développement socioéconomique. « Dans cette dynamique, plusieurs initiatives sont mises en œuvre, notamment l’organisation des journées doctorales prévues, du 10 au 12 juin 2026, ainsi que diverses formations destinées aux doctorants et aux enseignants-chercheurs », a-t-il indiqué.

Des défis à relever

Le représentant des doctorants, Alhassan Naba-moré Ouédraogo, a exprimé sa reconnaissance à l’administration universitaire pour les efforts consentis en vue d’améliorer progressivement leurs conditions de travail et d’apprentissage. Il a également rendu hommage aux encadreurs pour leur disponibilité, leur rigueur scientifique et leur engagement dans la transmission du savoir.

Selon lui, le doctorat constitue une aventure intellectuelle exigeante, qui demande persévérance, discipline et curiosité scientifique. « Le doctorat n’est pas seulement un diplôme. C’est une transformation intellectuelle qui marque le passage du statut d’étudiant à celui de producteur du savoir », a-t-il affirmé.

Evoquant le thème de cette deuxième édition, il a souligné l’importance de la publication scientifique dans le parcours doctoral. Toutefois, il a relevé plusieurs défis auxquels les doctorants sont confrontés, notamment l’accès limité aux revues scientifiques internationales, les coûts de publication et des exigences méthodologiques de plus en plus élevées.

Le président de l’UJKZ, Antoine Béré, a rappelé que la recherche occupe une place centrale dans la mission de l’institution, dont l’ambition est de former des chercheurs capables de produire des connaissances utiles et reconnues aux plans national et international. Il a invité les doctorants à aborder leur parcours avec détermination, rigueur et curiosité scientifique. De l’avis de M. Béré, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis scientifiques, technologiques et sociaux, le rôle du chercheur est plus que jamais déterminant. M. Béré a félicité les responsables des écoles doctorales ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans la formation doctorale pour leur engagement en faveur du rayonnement de la recherche au sein de l’université.

Oumarou RABO

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)