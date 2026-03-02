Coura Yasmine Sandrine Zerbo, diététicienne : « Il est essentiel d’éviter les excès lors de la rupture du jeûne »

Coura Yasmine Sandrine Zerbo, alias Yas’Mine Diet, est diététicienne comportementaliste avec plus de 10 ans d’expérience en nutrition clinique au Burkina Faso. Spécialisée dans la prise en charge des maladies chroniques, des troubles du comportement alimentaire et des problématiques liées à l’image corporelle, elle accompagne aussi bien les personnes bien portantes que celles vivant avec une pathologie vers des habitudes alimentaires saines, durables et adaptées au contexte local. Dans cette interview, la diététicienne donne des conseils pratiques aux fidèles sur le choix des aliments à opérer pour réussir le jeûne musulman et le carême chrétien.

Sidwaya (S) : Nous sommes dans le mois de jeûne musulman et de carême chrétien. Quelles sont les conditions pour un jeûne sain ?

Coura Yasmine Sandrine Zerbo (C.Y.S.Z) : Un jeûne sain repose sur trois principes fondamentaux à savoir, une alimentation équilibrée pendant les périodes autorisées, une hydratation suffisante et une bonne organisation des repas. Il est essentiel d’éviter les excès lors de la rupture du jeûne et de privilégier des aliments nutritifs et variés. Il faut préciser que les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants doivent impérativement demander un avis médical avant d’observer le jeûne.

S : Pour débuter le jeûne, quels types d’aliments sont adaptés ?

C.Y.S.Z : Le repas précédant le jeûne doit apporter une énergie durable afin de prévenir la fatigue et la faim précoce. Dans ce sens, il est recommandé de consommer des céréales complètes comme le mil, le sorgho, le maïs et le pain complet. Les personnes qui observent le jeûne peuvent aussi consommer du riz complet ou du riz étuvé, qui libèrent progressivement l’énergie et prolongent la satiété. Des aliments riches en protéines tels que les œufs, le lait, le yaourt, le poisson, le poulet, les haricots, les lentilles, le soja ou les pois de terre sont aussi recommandés pour le début du jeûne. Les fruits et légumes et une bonne quantité d’eau sont nécessaires pour entamer le jeûne. Il y a lieu de relever que le riz blanc peut être consommé avec modération, car il est pauvre en fibres et rassasie moins longtemps.

S : Quels sont aussi les aliments privilégier pour la rupture du jeûne ?

C.Y.S.Z : La rupture du jeûne doit être progressive et légère, car elle intervient généralement en soirée, un moment où les besoins énergétiques sont plus faibles. Par conséquent, il est conseillé de commencer par de l’eau pour réhydrater l’organisme, des dattes ou des fruits frais, du lait ou du yaourt et une soupe de légumes, qui facilite la digestion et apporte de l’eau ainsi que des vitamines.

Ensuite, le repas principal doit rester modéré et équilibré à savoir prendre une petite portion de céréales (riz, tô léger, couscous ou pâtes alimentaires), une quantité suffisante de légumes et une source de protéines faciles à digérer, comme le poisson, le poulet ou les œufs. Le poisson et le poulet sont à privilégier le soir, car ils se digèrent plus rapidement que les viandes rouges. Il est important d’éviter les repas trop lourds, très gras ou très copieux (fritures, sauces très huileuses, grandes portions de céréales), qui peuvent provoquer des troubles digestifs, une sensation de lourdeur et perturber le sommeil.

S : Vous parliez tantôt de repas à éviter. Quels types d’aliments faut-il éviter pendant cette période ?

C.Y.S.Z : Il est recommandé de limiter les aliments frits et très gras, les boissons sucrées ou gazeuses, les pâtisseries et sucreries en excès et les plats très salés ou très épicés. Ces aliments favorisent la déshydratation, la fatigue et les problèmes digestifs.

S : Il y a des personnes âgées qui observent le jeûne. Quelles précautions doivent-elles prendre pour éviter des ennuis de santé ?

C.Y.S.Z : Les personnes âgées doivent veiller à une hydratation suffisante. Elles doivent consommer des repas légers mais riches en protéines et en micronutriments et éviter les repas copieux ou difficiles à digérer. Il est important qu’elles surveillent les signes de fatigue, de vertiges ou de malaises. En cas de maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension, l’insuffisance rénale, etc., un avis médical est indispensable avant de jeûner.

S : Avec les fortes chaleurs au Burkina, quels conseils donner aux personnes qui jeûnent ?

C.Y.S.Z : Dans un contexte de fortes chaleurs, comme c’est souvent le cas au Burkina, il est essentiel de boire suffisamment d’eau entre la rupture et le début du jeûne. Les personnes qui jeûnent doivent éviter les efforts physiques intenses et l’exposition prolongée au soleil. Il est aussi recommandé de consommer des fruits et légumes riches en eau et de limiter les aliments salés, les boissons sucrées et les excitants qui favorisent la déshydratation.

S : Certaines personnes utilisent du thé ou de café à la rupture du jeûne. Ces pratiques sont-elles recommandées ?

C.Y.S.Z : Il n’est pas conseillé de consommer du thé ou du café immédiatement à la rupture du jeûne. Après plusieurs heures sans boire, l’organisme est déshydraté. La caféine peut augmenter la perte d’eau et provoquer des irritations gastriques, des douleurs d’estomac et des palpitations chez certaines personnes. Il est préférable de rompre le jeûne avec de l’eau, des fruits, du lait ou du yaourt. Le thé ou le café peuvent être consommés plus tard, après le repas, avec modération. L’idéal reste de privilégier l’eau, les tisanes locales comme le kinkéliba ou la citronnelle, ainsi que les boissons peu sucrées, afin d’assurer une meilleure hydratation.

Interview réalisée par Abdoulaye BALBONE